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﻿精緻圖案春日手袋

2018-01-24 列印
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  春季手袋系列均已出籠，搶眼之作就有MCM的Essential系列，袋身以Visetos皮革製造，具耐磨特質，表面印上精緻嬌柔的紫羅蘭花圖案，電腦彩繪及精細的刺繡，呈現多樣質感。

　　另一推介為小巧造型的Trisha系列，奢華精緻的工藝、精密的紋路細節及時尚輕量的設計，都極適合配襯春夏飄逸衣飾。至於經常旅行者，不妨考慮Visetos圖騰系列，具備背包及大型手挽袋，盛載量充足。

文︰Angel

查詢︰2117 3955
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