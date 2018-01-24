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﻿意大利色彩時尚

2018-01-24 列印
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　　冬天衣飾都是黑沉沉的，色彩豐富的春裝變得極度吸睛，好像意大利時尚品牌Max Mara春夏系列多以色彩或花卉為主題，令穿者十分醒神。原來春裝靈感來自法國景觀設計師Gilles Clément及荷蘭著名的世界頂級園林師Piet Oudolf的作品，既把大都會與自然和諧相結合，另一方面則創造出The City Garden的簡潔都市時尚。而SPORTMAX則以飄逸為靈感，單品加入了織帶、百褶、彩色線條細節，融合運動風與現代感，同樣是春季入貨清單。

文︰Angel

查詢︰2722 9606
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