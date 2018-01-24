文︰Angel
查詢︰2722 9606
八鄉隱藏兩個涉非法繁殖受保護及瀕危動物的農莊，其中一個向外宣稱經營動物善終服務，疑作掩飾。警方聯同多個部門昨天直搗兩處，共搜獲數十種受保護或瀕危動物及魚類，初步點算有近千隻，包括果子貍、娃娃魚、孔雀、...
2018-01-24
銅鑼灣書店母公司股東、瑞典籍的桂民海女兒Angela指出，患上頑疾的桂民海（上周六（二十日）在瑞典領事館職員陪同下，乘搭火車到北京，打算到當地接受檢查，途中卻被約十名便衣警員登車帶走。 桂民海去年十月獲中國政府釋放後，在寧波被監視居住。《紐約時報》引述桂民海女兒Angela指出，其瑞典籍的父親桂民海，由於出現「漸凍人症」（即肌肉萎縮性脊髓側索硬化症）症狀，上周六（二十日）在瑞典領事館人員陪同下，原定乘搭火車前往北京接受醫療檢查，當火車駛至接近北京時，約十名便衣警員登上車廂，將桂民海帶走。她表示，不清楚事件的詳細經過，亦不知道父親或同行的瑞典領事館人員有否反抗，並說「我只知道...
2018-01-24
雪上加霜！日本連日除受暴雪影響外，溫泉勝地群馬縣的活火山白根山昨日早上火山爆發，其後引發雪崩，一名在滑雪場受訓的自衞隊員死亡，至少十五人受傷，一人仍失縱。 草津國際滑雪場一名男性工作人員表示，當地時間...
2018-01-24
元朗西北區洋房樓價企穩，加上市場於去年年尾消化不少筍盤，致新年首月交投稍有回落，睇樓量不多，1月至今暫錄8宗沽售。當中有7宗屬錦綉花園洋房；另1宗則來自牛潭尾的葡萄園，洋房面積2238方呎，造價333...
2018-01-24
港股勢如破竹，恒指昨日再下一城創新高，連續六日升勢未止，受惠隔晚美股三大指數均創新高，港股昨早高開逾200點，其後愈升愈有，升勢主要由多隻藍籌內銀股推動，單計建行（939）已貢獻恒指127點，恒指以全日高位收市，報32930點，大升537點，再創歷史新高之餘，恒指連升6日，成交額急增至1980億元，為2015年9月以來最高。 承接亞洲股市升勢，美股三大指數昨日初段再創新高，但其後個別發展，杜指高位見獲利回吐盤，曾跌70點，見26143點；標指亦見回軟。納指則拜網上串流視頻網站Netflix上季業績標青帶動再創新高，曾升22點，攀上7430點；Netflix早段股價曾...
2018-01-24
「仙魔交易」周一落實，阿仙奴前鋒阿歷斯山齊士與曼聯中場米希達利恩互換東家。山齊士甫入魔即不點名批評前東家兵工廠名將，並暗諷舊會不重視自己。反觀遭曼聯放棄的米希達利恩則答謝紅魔，加盟阿仙奴即露暖男仙氣。 山神如願周一入魔後即展現魔性，在個人社交網絡發表一篇二百○四字的聲明，其中不點名炮轟前槍手球員，矛頭疑似指向早前曾批評自己的基昂：「之前有些人（前球員）在不清楚情況之下，對我和球會作出批評，損害到我和球會的名譽。我可以肯定自己在任何時候都百分百付出，貢獻球隊。我離開阿仙奴與名宿亨利當年出走一樣，希望能一嚐錦標滋味。」山齊士還借讚揚紅魔領隊摩連奴來諷刺舊帥雲加不懂愛才。...
2018-01-24
隨歲月流逝，肌膚失去彈性、毛孔愈見粗大、面部輪廓不再分明，這些都是肌膚衰老的徵兆。要令肌膚回復青春，強效修護的護膚品成了最強補給，無論眼部、面部或頸部肌膚，都需要全面呵護，要時光倒流，絕對不是夢。文︰...
2018-01-24
一向嗜杯中物、過往多次醉後失儀的歌手梁漢文，昨凌晨駕駛平治房車途經中區半山時，失控撞欄。梁漢文無受傷，惟酒精呼氣測試逾100微克，超標逾3倍，涉嫌酒後駕駛被捕，後獲准保釋候查。傍晚梁漢文發表聲明，向外...
2018-01-24
特首林鄭月娥出訪瑞士，向當地取經，其中重要一課，是如何向年輕人提供支援，讓他們踏出創業的第一步，而當地的Impact Hub，即近年歐美流行的共同工作空間，香港做得不多，政府須加力推動。 Impact Hub概念，是善用閒置地方，例如舊工廈、空置用地等，擺放貨櫃箱，改裝成共同工作空間，讓決心投身初創事業的年輕人聚首一堂，一起搞活動、舉行工作坊、尋找導師和資金等，環境開放自由，亦是一個交流心得、激勵意念、發崛靈感的空間。 現在全球各地已有逾一百間ImpactHub，而香港僅在起步階段，在茘枝角活化工廈有一間，有極大的擴展空間，給更多年輕人使用，啟發他們創造力，與國際創新企業潮...
2018-01-24
今晚將於沙田馬場舉行八場泥地賽事，以往泥地跑道經常出現偏差，一時有利前置馬，一時有利後上馬。上年十一月一日晚亦曾編排為「全泥夜宴」，當晚四匹於1200米勝出的賽駒，當中「飛霞」、「上簽」及「鐵胆王」都...
2018-01-24