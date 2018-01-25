﻿聖彼得堡朝聖 金碧輝煌血教堂

滴血救世主教堂（Church of the Savior on Spilled Blood）是中世紀純俄羅斯風格建築物，也被譽為「世界最大馬賽克教堂」，來到聖彼得堡，除了可以探索它美輪美奐金碧輝煌的一面，也可要知其背後的血腥刺殺歷史！



文、圖：Rachel



聖彼得堡常被稱為俄羅斯「最歐化」的城市，全因市內建築大多採用歐洲極流行的巴洛克式或新古典主義風格設計，至於像滴血救世主教堂這樣以俄羅斯傳統的「洋葱頭」風格構建的建築物，可謂絕無僅有，因而令該教堂成為聖彼得堡的地標之一。



教堂位於熱鬧的湼瓦大街（Nevsky Prospekt）一側，沿着與大街接壤的格里博耶夫運河（Griboedov Canal）徒步約十分鐘，便可看見其七彩「洋葱頭」外觀。



教堂的緣起，據說源於1881年的一宗刺殺事件，當時沙皇亞歷山大二世（Tsar Alexander II）正乘坐馬車前往簽署改組國家的法案，當來到運河旁邊，卻遭民粹主義者投擲炸彈炸死，他倒下的地方，正是現時教堂內以朱紅色花崗岩亭子覆蓋的地方，因為當年灑滿鮮血，教堂也因而得名。至於教堂本身，則是亞歷山大三世在父親被刺殺後兩年（即1883年）命人興建的，當時的建築師是參照莫斯科著名的聖巴素大教堂（St. Basil's Cathedral）構建，由於使用大量馬賽克拼貼，教堂共花了二十多年時間才於1907年建成，並花費約460萬俄羅斯盧布（約63萬港元）。



巧奪天工 馬賽克圖案畫



說到滴血救世主教堂，不少人視其為馬賽克博物館，事實上，教堂內廣達七千五百平方米的馬賽克圖案，一度是世界教堂之最（現已被美國密蘇里州聖路易斯教堂內約七千七百平方米的圖案超越），置身其中，由教堂的拱形天花，以至四周高牆上的圖案，都是由一小塊的馬賽克砌成，堪稱巧奪天工。圖案方面，多以《聖經》故事為主題，有大量耶穌、聖母瑪利亞及各聖徒的畫像，壯觀瑰麗。



網頁：eng.cathedral.ru/kskursii_v_spase_na_krovi



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（聖彼得堡觀光網頁）