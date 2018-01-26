﻿嬰兒摺車 強細登場

有小朋友的家庭多會帶備嬰兒手推車去旅行，有品牌新推出小巧摺疊式BB車，摺疊後體積夠細，方便直接放進飛機艙行李櫃內，勢成一家大細旅遊最佳拍檔！



文：阿卓爸爸 圖：Gary Tsai 產品查詢：GB Pockit/2422 8552



三個步驟即「變身」



嬰兒手推車可說是帶小朋友旅遊時的必備用品之一，事關小朋友「放完電」，又或有午睡習慣，一架手推車除了可讓孩童馬上休息外，更重要是讓父母有得休息！旅遊時，大街小巷通處走，摺疊式BB車好處是收納易，方便攜帶，上飛機時更可當成Hand Carry行李放進座位上的行李櫃內，一落機即隨取隨走，最適合如阿卓爸爸般時刻都要快過人的用家。



嬰兒手推車為安全起見，多年來其實基本外形結構大同小異，各品牌產品差異在於重量，一味鬥輕。2014年，GB Pockit的出品創下健力士世界紀錄，成為全球最小的摺疊式嬰兒車，最近品牌推出第二代作品，收摺後更迷你，體積為長18cm、闊36cm、高35cm，重量約5kg。摺疊式嬰兒車體積細、重量輕當然重要，但摺疊步驟亦要簡易，阿卓爸爸見過不少歐洲新設計概念摺疊式BB車，標榜摺疊後體積細，但收納過程複雜，每次大費周章。GB Pockit第二代摺疊式BB車，只需三個步驟，即可收納起來，夠User-friendly！



與一般嬰兒車一樣，GB Pockit第二代BB車備有可拆除椅套，方便清洗，又有五點式安全帶，下方配備儲物籃，前輪加入了固定或可作三百六十度旋轉的推行鎖，最抵讚是單按式連動鎖上後輪功能，在同級收摺BB車中，相當罕見。售價：$1,990



凹凸路面 保持舒適



說到底，BB車當然要顧及舒適性，GB Pockit第二代BB車為減輕重量，放棄調校椅背功能，其年齡對象為六個月以上小朋友，最大負重則為十七公斤。阿卓爸爸每次買嬰兒車，都不理廠方的限製，親自試坐，因為嬰兒車經常是掛滿手袋、背囊和Shopping物品，所以一定要親身測試最大載重量。試坐後感覺不錯，值得一讚是其八個車輪吸震力高，適用於歐洲舊城區的凹凸路面。



太陽擋是防水布料製，夠輕巧，惟面積偏細，只能作低覆蓋遮光擋雨，實用性不大。有一點要留意，收納這類三摺車，記得收摺前鎖上前輪轉向。另外，為方便攜帶外出及登上機艙而設的手挽袋，是香港代理特別訂製，買車時附送，網上另購未必買得到。