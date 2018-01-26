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﻿【其他選擇】椅背可調「登機車」

2018-01-26 列印
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  這是法國品牌Babyzen的Yoyo Plus，不是「淘記」經常出現的Yoya。一樣是「登機車」，Yoyo Plus椅背可調校放平，適合零至六歲小朋友使用，最著名是可以單手收摺，對新生嬰兒的家長相當重要。阿卓爸爸看過，車架設計有點像Bugaboo Bee，前闊後窄的四輪設計轉向較快。

售價：約$6,000（視乎選購用家組合）

查詢：2523 5704
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