﻿台灣 珍奶過江龍攻港

珍珠奶茶差不多是台灣國飲，由沖茶、選料到揀珍珠，每個步驟都是學問。「T4清茶達人」以台灣特有原生茶種「翠玉清茶」作招牌，品牌由越南到西班牙都有分店，靠的就是他們努力研究的配方。文：李泳烔 圖：黃頌偉



每次散步到觀塘海濱公園，總覺得在侷促的生活中得到一刻解脫，但沒輕鬆得幾秒，肚子卻抗議起來。幸而在朋友介紹下，得知在草地後方開了兩家食店，其中一家就是「T4清茶達人」。店家不像市區的同行，在小小地方逼着三、四名員工沖調飲品，老闆娘Sherry把店設在一個大貨櫃內，外面放置幾張桌子，舒服寫意，又別具風格。



餐牌上有三、四十款飲品，除常見那些，亦有獨家款式。「這款玫瑰清茶在台灣是其中一款王牌飲品，首先我們不用化學糖漿，而是選用茶園的天然玫瑰乾，經過一年研發，用超過千朵玫瑰始能萃取1cc的菁華，再經三百六十小時熟成程序，才製作出玫瑰花釀調成飲品。」淡橙色飲品冰涼清甜，沒有半點化學味道。店家還有售賣一些炸物，如鹹酥雞扒、魷魚、薯條等等，可配上梅子粉、五香粉或黑胡椒粉享用。



T4清茶達人起源於台中，迄今在全球各地有超過一百家分店，來頭這麼大，我當然要試喝台灣國民飲品──珍珠奶茶。奶茶幼滑不澀，最特別是茶底用了伯爵茶沖調，「我們認為用伯爵茶沖製奶茶較佳，加上公司與南投松柏嶺百年茶園合作，茶葉保證有一定水準。」珍珠有大小之選，全部由台灣直送，每天新鮮煲煮，煙韌彈牙。



「我三十多歲來香港工作，從事銀行業多年，薪水不錯，且工作穩定。」台北人Sherry操着流利廣東話說。「去年有客戶告訴我，在越南加盟了T4，認為很好喝，且有發展潛能。」我邊吃鹹酥雞扒，邊專心聆聽這異鄉人的故事。「我馬上飛到台中試喝，並與老闆見面，發覺大家理念相似，便辭了職，專心投入這事業裏。」她堅定道：「我的青春都在銀行中度過，現在想轉變一下。」看見Sherry真誠的笑容，便知道她這次冒險並沒有決定錯了。



T4清茶達人



地址：觀塘海濱道86號



查詢：9381 4628