﻿入門電動車定價貼地

電動車自從去年4月起徵收首次登記稅後，即使政府提供九萬多元優惠，銷量仍難免急降。不過繼早前雷諾引進新版Zoe Z.E.40，以四十萬元以下「貼地價」搶攻之後，現代日前推出更相宜的Ioniq Electric，據知平治旗下電動smart forfour ED亦快將上市，令入門電動車市場熱鬧起來。



文：彭志揚 部份圖片：William 查詢：現代/3428 8288、雷諾/2927 3538、smart/3428 8666



Zoe 長力取勝



法國雷諾新版Zoe Z.E.40續航力提升至400km，連稅（及優惠）定價$368,800起。新版搭載92ps馬達及41kWh鋰電池，7吋觸控屏幕、恒溫冷氣、導航及倒車鏡頭等齊備。車子備有多種充電模式，如採用三相電源63A快充，只需1小時40分鐘便充滿。



Ioniq Electric 一式兩款



現代Ioniq Electric純電動版剛於前天（1月24日）在港開售。港版分開標準和Safety+ Package兩款，連稅（及優惠）售價分別為$308,800起和$338,800起。頂級版加有全套主動安全設施，包含危急自動煞車、智能巡航功能等設施。



兩者同配28kWh鋰電池和120ps馬力電馬達，續航力280km，標準充電時間12小時，中速充電需時4小時，快速（50kW）充至80%只需30分鐘。



forfour 快將抵港



快將到港的全新smart forfour Electric Drive，採用17.6kW鋰電池和81ps電馬達，續航力161km，以16A中速電源充電只需2.5小時，售價未定，有可能比前兩者便宜。



