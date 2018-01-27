﻿手袋‧童裝 新年優惠今日開催

拜年當然要着得光鮮得體，Zoey及囝囝Damian今期精選多款三折潮牌手袋、銀包、飾物給各位好姊妹，價格吸引，就連童裝亦有超筍優惠，一於齊齊扮靚過新年。



錢包款式齊



過新年買銀包是傳統習慣，今次減價包括了Kate Spade、Love Moschino、Alexander McQueen等銀包系列，無論閣下喜歡搶眼紅色、公仔圖案，還是耐用沉實的黑調，都有不少選擇。



名牌童裝 三折登場



小朋友拜年同樣要穿着得體，Zoey提到小朋友穿得最多是薄身外套，由現在開始穿至春季，穿着率高，計落划算。而背心羽絨保暖度十足，既輕身又容易收藏，新年出外旅遊必備。其中Ai Riders On The Storm羽絨減至七百多元，且有橙、藍、紅供選擇，全部均為Unisex，男女合穿。



潮牌手袋 特價開售



今次推出的優惠袋款包括Longchamp、Furla、Michael Michael Kors和Marc Jacobs等，當中不乏輕便款式，實用度高；另有精緻小手袋，紅色系列喜慶味濃厚，新春拜年就最具氣氛。



潮飾激減 襯衫必備



潮襯新衣當然不能缺少配飾，今季減價集中於小巧設計，如Marc Jacobs、Juicy Couture都有折扣，不少款式折後只售百多元，一於選定心水貨！



Twist 地址︰尖沙嘴美麗華廣場2期170至173號舖



尖沙嘴新太陽廣場地庫B02-03舖



銅鑼灣wtc more P110至113號舖



Zoey入貨攻略



童裝呎碼較易斷貨，想揀選合適Size不妨趁早選購，其中尖沙嘴美麗華廣場分店會較齊全，但此分店未有售Furla手袋，如欲購買可前往銅鑼灣wtc more分店。