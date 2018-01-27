  • 2018年1月27日 星期六
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﻿手袋‧童裝 新年優惠今日開催

2018-01-27 列印
Karl Lagerfeld 黑色銀包 原價$2,800 優惠價$840
Karl Lagerfeld 貓圖案碎紙包 原價$1,200 優惠價$360
Love Moschino 紅色心心圖案銀包 原價$900 優惠價$270
Alexander McQueen 淺粉紅色銀包 原價$5,900 優惠價$1,770
Ai Riders On The Storm紫藍色背心羽絨 原價$2,350 優惠價$705
Moschino 機械人圖案外套 原價$1,950 優惠價$585
Ai Riders On The Storm紅色羽絨背心 原價$2,350 優惠價$705
Ai Riders On The Storm 黑併粉紅外套 原價$3,850 優惠價$1,155
Marc Jocobs 紫色布質大型手提袋 原價$2,290 優惠價$687
Michael Michael Kors 灰色手挽袋 原價$3,350 優惠價$1,005
Furla 粉紅色斜揹袋 原價$1,800 優惠價$540
Kenzo 銀色Clutch 原價$1,500 優惠價$450
推介 Longchamp 紅色手挽袋 原價$1,150 優惠價$345
Tory Burch紅色真皮斜揹袋 原價$4,150 優惠價$1,245
Juicy Couture 粉紅色手繩 原價$400 優惠價$120
Marc Jacobs 菠蘿圖案頸鏈 原價$820 $246
Marc Jacobs 星星配飾手繩 原價$520 優惠價$156
Marc Jacobs彩色圓扣頸鏈 原價$1,710 優惠價$513
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        拜年當然要着得光鮮得體，Zoey及囝囝Damian今期精選多款三折潮牌手袋、銀包、飾物給各位好姊妹，價格吸引，就連童裝亦有超筍優惠，一於齊齊扮靚過新年。

錢包款式齊

　　過新年買銀包是傳統習慣，今次減價包括了Kate Spade、Love Moschino、Alexander McQueen等銀包系列，無論閣下喜歡搶眼紅色、公仔圖案，還是耐用沉實的黑調，都有不少選擇。

名牌童裝 三折登場

　　小朋友拜年同樣要穿着得體，Zoey提到小朋友穿得最多是薄身外套，由現在開始穿至春季，穿着率高，計落划算。而背心羽絨保暖度十足，既輕身又容易收藏，新年出外旅遊必備。其中Ai Riders On The Storm羽絨減至七百多元，且有橙、藍、紅供選擇，全部均為Unisex，男女合穿。

潮牌手袋 特價開售

　　今次推出的優惠袋款包括Longchamp、Furla、Michael Michael Kors和Marc Jacobs等，當中不乏輕便款式，實用度高；另有精緻小手袋，紅色系列喜慶味濃厚，新春拜年就最具氣氛。

潮飾激減 襯衫必備

潮襯新衣當然不能缺少配飾，今季減價集中於小巧設計，如Marc Jacobs、Juicy Couture都有折扣，不少款式折後只售百多元，一於選定心水貨！

Twist　地址︰尖沙嘴美麗華廣場2期170至173號舖

尖沙嘴新太陽廣場地庫B02-03舖

銅鑼灣wtc more P110至113號舖

Zoey入貨攻略

童裝呎碼較易斷貨，想揀選合適Size不妨趁早選購，其中尖沙嘴美麗華廣場分店會較齊全，但此分店未有售Furla手袋，如欲購買可前往銅鑼灣wtc more分店。
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