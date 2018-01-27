﻿維港超巨幕牆 情人節浪漫示愛

情人節來了，有否想過如何用特別方式，向另一半傳達濃濃愛意？信和集團商場最近就為情侶們想了一大妙計，於集團旗下位於尖東海旁的尖沙嘴中心及帝國中心外牆，安裝了面積達4,000平方米、由6萬3千顆變色LED圓點燈組的成超巨型多媒體幕牆，於情人節當日更會變身全港最大的心意卡，讓你可在這個浪漫時刻，向至愛來個愛的宣言，而且更會在維港對岸拍攝尖沙嘴中心及帝國中心LED螢幕展示的愛意相片，即晚寄予相關情侶以作留念，方便情侶們可以「放閃」！



想把握這難能可貴的機會，只須於即日至2月4日，於信和集團旗下商場（包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙嘴中心、帝國中心、黃金海岸商場及信和廣場），以電子簽帳累積消費滿$6,000或以上，即可登記參與活動，於情人節（2月14日）當晚約9時半至11時之間，於尖沙嘴中心及帝國中心的巨型LED幕牆展現30秒你的濃情蜜意，大家快要把握機會呢！