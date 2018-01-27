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﻿香港創意時裝新展望

2018-01-27 列印
Aries創立了自家品牌Modement，訪問當天，就親自示範了自己的作品。
Kenax於2012年成立品牌KENAXLEUNG。
Modement的設計風格帶中性化，非常型格，產品價格由千多元至一萬元，屬高級時裝品牌。
品牌KENAXLEUNG的產品，設計融入街頭時尚，主攻年輕一眾，其作品可於K11找到。
FFFRIDAY 2於去年舉行，以令人意想不到的方式向觀眾展示一眾打入國際舞台的本地優秀設計品牌。
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        曾幾何時，香港製衣業被視為夕陽工業，連帶時裝設計也像一項沒甚出路的職業。幸好近幾年本地推動創意時裝的發展，讓一眾年輕人得以重拾設計夢想。究竟新一代對本地設計有何展望？未來發展又如何？今日跟兩位新進設計師閒談，或許給了大家一些啟示。文︰Angel　圖︰蔡建新

        　　筆者的爸爸將一生青春投放給製衣行業，由畫紙樣、造衫，到自設小型製衣廠，一步一步將理想實現。經歷時代轉變，車衣工人的人工高企、製衣廠租金提升，夢想變成了奢侈品，最後只好宣佈結束製衣廠。由於自小受父親薰陶，對時裝有着一份情意結，尤其鍾愛本地時裝，也對本地時裝設計者有一份尊敬。

　　筆者最近結識了兩位設計師Aries及Kenax，他們不約而同因小時候受家人感染，而投身時裝設計行業。Aries於小時候跟家人到工廠「剪線頭」而接觸時裝，及後在香港知專設計學院（HKDI）攻讀設計，並拿了獎學金到巴黎做見習生，於2010年創立香港高級時裝品牌Modement，作品風格較中性化，着重細緻剪裁，型格十足。「我當初拿着一萬元起家，由網店做到去年於PMQ設立實體店，與客人有真正接觸，感覺很滿足。」過去曾到外地參與時裝展的Aries，亦將會跟從Fashion Farm Foundation（FFF）首次在巴黎時裝周2018秋冬舞台亮相，可說為本地時裝闖出一片天。

　　至於Kenax，父親早年開設製衣廠，令他自小熱愛時裝設計，2012年成立品牌KENAXLEUNG，設計融合街頭風格與實用性。除服飾外，還有設計太陽眼鏡等配飾項目，怎樣將香港品牌打入國際巿場？「過去我不斷參與時裝Show，讓更多人認識品牌，現在產品於巴黎、丹麥、東京、上海等地的百貨公司都有售。」香港方面，現可在K11找到他的作品，同樣在香港時裝設計行業發光發亮。

推介本地設計

　　兩位設計師Aries及Kenax均獲Fashion Farm Foundation(FFF) 支持其設計項目，其實FFF是一個支持本地時裝設計界的非牟利團體，於2012年成立，以聯繫本地時裝設計師、文化工作者、時裝界及零售業的專業人士，推動香港時裝界發展。有興趣於本地時裝界展拳腳，不妨留意。

查詢︰Modement/www.modement.hk、KENAXLEUNG/www.kenaxleung.com
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