﻿香港創意時裝新展望

曾幾何時，香港製衣業被視為夕陽工業，連帶時裝設計也像一項沒甚出路的職業。幸好近幾年本地推動創意時裝的發展，讓一眾年輕人得以重拾設計夢想。究竟新一代對本地設計有何展望？未來發展又如何？今日跟兩位新進設計師閒談，或許給了大家一些啟示。文︰Angel 圖︰蔡建新



筆者的爸爸將一生青春投放給製衣行業，由畫紙樣、造衫，到自設小型製衣廠，一步一步將理想實現。經歷時代轉變，車衣工人的人工高企、製衣廠租金提升，夢想變成了奢侈品，最後只好宣佈結束製衣廠。由於自小受父親薰陶，對時裝有着一份情意結，尤其鍾愛本地時裝，也對本地時裝設計者有一份尊敬。



筆者最近結識了兩位設計師Aries及Kenax，他們不約而同因小時候受家人感染，而投身時裝設計行業。Aries於小時候跟家人到工廠「剪線頭」而接觸時裝，及後在香港知專設計學院（HKDI）攻讀設計，並拿了獎學金到巴黎做見習生，於2010年創立香港高級時裝品牌Modement，作品風格較中性化，着重細緻剪裁，型格十足。「我當初拿着一萬元起家，由網店做到去年於PMQ設立實體店，與客人有真正接觸，感覺很滿足。」過去曾到外地參與時裝展的Aries，亦將會跟從Fashion Farm Foundation（FFF）首次在巴黎時裝周2018秋冬舞台亮相，可說為本地時裝闖出一片天。



至於Kenax，父親早年開設製衣廠，令他自小熱愛時裝設計，2012年成立品牌KENAXLEUNG，設計融合街頭風格與實用性。除服飾外，還有設計太陽眼鏡等配飾項目，怎樣將香港品牌打入國際巿場？「過去我不斷參與時裝Show，讓更多人認識品牌，現在產品於巴黎、丹麥、東京、上海等地的百貨公司都有售。」香港方面，現可在K11找到他的作品，同樣在香港時裝設計行業發光發亮。



推介本地設計



兩位設計師Aries及Kenax均獲Fashion Farm Foundation(FFF) 支持其設計項目，其實FFF是一個支持本地時裝設計界的非牟利團體，於2012年成立，以聯繫本地時裝設計師、文化工作者、時裝界及零售業的專業人士，推動香港時裝界發展。有興趣於本地時裝界展拳腳，不妨留意。



查詢︰Modement/www.modement.hk、KENAXLEUNG/www.kenaxleung.com