﻿塗鴉紮作 獅展破格工藝

傳統中見破格並非易事，今年有商場特別請來泰國著名街頭塗鴉王Rukkit Kuanhawate與本地「雄獅樓」紮作師傅許嘉雄合作，炮製出混血醒獅「KING」，色彩鮮艷的幾何圖案被化身立體醒獅頭，實行以潮爆造型賀新歲！文：Ki 部分圖片：黃頌偉



擅用幾何圖案



採訪當日，Rukkit正在銅鑼灣京士頓街一幅牆壁上，噴上專為是次新春企劃活動而創的三米高彩獅「KING」塗鴉。有旅遊過泰國的，可能曾於當地見過他的街頭大作，事實上Rukkit的塗鴉遍佈泰國甚至世界各地不同城市，其七彩絢麗的作品更吸引如Nike、Be@rbrick、Casio G-Shock等潮牌合作，推出聯乘產品。Rukkit的「招牌式」創作，就是以幾何條紋組成不同動物圖案，只須利用幾個自製的圖案框架協助，三兩下手勢就可噴出風格獨特的畫作。至於是次特意為活動創作氣勢十足的彩獅「KING」，其念頭原來萌起自一條街名。「我知道中國傳統新年會舞獅助慶，而剛好這條街又叫做Kingston Street，於是把獅子和『KING』兩個元素結合，加上個人風格，創作出這頭充滿生氣的彩獅『KING』！」



首次用數碼印刷



除了Rukkit創作的圖案外，主辦方更邀得本地年輕獅頭紮作師傅許嘉雄參與活動，索性來個傳統與創新Crossover！不說不知，許嘉雄一向愛將創新元素運用在傳統紮作工藝上，例如用牛仔布和水晶石等物料紮獅頭，更曾特製「美國隊長主題獅頭」！是次他就將彩獅「KING」立體化，做成活靈活現的獅頭紮作，並將於農曆新年期間在銅鑼灣出巡賀歲。「傳統紮作一向是我的興趣，今次Rukkit的圖案線條很特別，而要將平面塗鴉圖案立體化並不簡單，足足花了二十多天日以繼夜完成。」許嘉雄續補充，是次還首次用上數碼印刷技術，將花紋印上緞布來製作，令獅頭到獅身有一脈相承的獨特圖紋，感覺更加生動。



彩獅「KING」城慶新春



日期：即日至3月4日



時間：10︰00am至11︰00pm



地點：銅鑼灣Fashion Walk



查詢：www.fashionwalk.com.hk