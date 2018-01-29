﻿香脆惹味 一字雞翼

皮脆肉嫩的雞翼誰不愛吃？人氣美食車豪園小食在走勻各區後，最近正式「落地」，進駐TKO Gateway商場開設炸一字雞翼專門店，主打多款炸單骨雞翼、慢煮雞翼，以及魚蛋、魷魚等，鍾情庶民美食的朋友又多個好選擇！



文：甘偉丁 圖：褚樂琪



豪園小食—炸一字雞翼專門店位於TKO Gateway（前為厚德邨商場），舖仔細細，只設數個座位。為方便食客，店家細心將雞翼切成單骨，可以豪邁大口品嚐！招牌名物炸一字雞翼有原味、蒜醬豉油、車打芝士及黃金脆脆四款口味，當中以原味及黃金脆脆最為熱賣，前者以自家秘製蔬菜汁、洋葱及薑汁等醃足一夜，新鮮即炸的雞翼外脆內軟，咬開即嚐到肉汁豐富的雞肉，令人吃不停口！後者參考新加坡黃金魚皮做法，收到柯打後，將原味雞翼加入新鮮鹹蛋黃、牛油及自家製蒜米炒成，每隻雞翼都沾滿醬汁，入口鹹香惹味，十分「邪惡」，讓人吃上癮！另外還有慢煮雞翼，將原隻雞中翼及自家秘製醃料放入真空機，以攝氏六十至七十度慢煮三至四小時，口感更佳，分別有非常冬蔭功、極品麻辣王及幸福住家雞三款，味道各有千秋。嗜辣的推介以指天椒乾及花椒等煮成的極品麻辣王，剛入口不太辣，但隨後辣勁十足，吃得過癮。



豐富街頭小食



除了必吃招牌雞翼，在美食車熱賣的神級咖喱魷魚及蔡芯咖喱魚蛋等特色小食，也值得回味！至於新推出的豪園豬扒包及沙嗲牛肉包，前者嚴選無骨脢頭肉酥炸，配上芥末沙律醬、番茄醬及香芝麻餐包，豬扒炸得香脆不膩，配上酸甜醬汁，份外開胃；後者為茶餐廳的沙嗲牛肉麵變奏版，鮮牛肉以自家製特濃沙茶醬煮成，配以鬆軟長餐包，香濃惹味。



豪園小食 炸一字雞翼專門店



地址：將軍澳常寧路2號厚德邨TKO



Gateway地下Food Zone EF24號舖



查詢：2323 4138