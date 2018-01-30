﻿觀光大使帶路 大阪和泉 地道體驗

提到大阪，很多人都認為是個購物城巿，今次筆者隨着關西觀光大使Mukoangie的兩位成員Muko（木哥）及Angie（杏子），來到位處大阪鬧市與關西機場之間的和泉市（Izumi），作了一整天的多元化體驗之旅，就知這個血拼天堂，原來亦有淨化心靈的地道體驗活動。



文、圖：林逸



鳴謝：和泉市政府、Mukoangie事務所



協力：Muko、Angie＠Mukoangie（www.mukoangie.com）



繪寫經 淨化心靈



這趟在關西觀光大使Mukoangie二人組的帶領下，我便率先造訪伯舟庵來趟別具特色的繪寫經體驗。



相信不少朋友都知道，日本不少寺院、廟宇，都有寫經體驗讓客人透過抄經作為靜修，來到有三十六年歷史、曾為許多寺廟繪畫佛像畫作的伯舟庵，更將寫經變成繪寫經體驗。據伯舟庵的第二代主人、專業是設計師的淺井宣貴表示，為讓寫經活動變得更具趣味，訪客在特製的紙上臨摹經文之餘，也可分別繪畫出佛祖釋迦牟尼、觀世音菩薩及弘法大師的肖像，我隨即跟木哥、杏子齊齊體驗，發覺好玩之餘，確有淨化心靈的功效。體驗之餘，能操流利英語的淺井宣貴更會與訪客交流佛學思想，而客人也可賞到多幅精美佛像畫作，以及選購相關精品。體驗活動必須預約，時間約兩小時，每位連茶點及紀念品1,500日圓（約105港元）。



伯舟庵



地址：大阪府和泉市並町1329



電話：81 725 90 7728



時間：9:00am至6:00pm（星期日休業）



交通：由和泉中央站乘南海巴士至槙尾中學校前轉西行線橙色巴士至小川可達



網頁：www.hakushu-an.co.jp



人造珠 冠絕全國



據木哥及杏子表示，有機會來到和泉市，大家也別忘造訪當地的傳統產業工房，因為和泉市便以人造珍珠、玻璃工藝及木綿產品見稱，當中全日本從事人造珍珠的業者中，竟有七成都在和泉市！



據悉早在百多年前的明治時代末期，當地人已從法國製品中研製成和泉珍珠，及後一直改良以玻璃珠、塑膠珠及養珠生產和泉人造珍珠，現在大家只要來到市內暱稱為リアーナ（Rihanna）的日本人造真珠硝子細貨工業組合，便可在其展覽室了解慣稱為「I Pearl」的和泉人造珍珠的生產奧秘。



リアーナ



地址：大阪府和泉市尾井町2-2-19



電話：81 725 41 2133



時間：11:00am至4:00pm（星期六、日休館）



交通：JR阪和線北信太站徒步約五分鐘



網頁：brand.sen-shu.com/jpga/



燒玻璃 獨一無二



來到和泉市，前往玻璃工房參觀絕對是一件大開眼界的事，原來自古以來，和泉市的玻璃工藝業已極發達，當地人更慣以不同的原材料如金、銀、銅等混合珪砂燒成不同顏色的玻璃條，再用來製作各種玻璃飾物及擺設，這趟Mukoangie領我來訪的佐竹ガラス（佐竹Glass）玻璃工房，更是日本現存唯一的工藝用色玻璃條工場，據說工場內便有超過一百六十種不同顏色的玻璃條，稱得上是繽紛悅目。



遊人現在來到佐竹玻璃工房，只要付出1,500日圓（約105港元）參加體驗教室，便可在導師指導下一嚐手持玻璃條燒製玻璃珠的滋味，完成後更可將這些獨一無二的製成品帶回家留念。



佐竹ガラス



地址：大阪府和泉市幸2-11-30



電話：81 725 41 0146



時間：9:00am至5:00pm（星期六、日休業）



交通：JR阪和線信太山站徒步約十分鐘



網頁：www.satake-glass.com



摘蜜柑 滿載而歸



在伯舟庵靜修後，該是時候到戶外舒展筋骨，第二站便來到いずみふれあい農の里（和泉友誼農之里）。這個位處海拔三百米山頭的和泉市農業體驗交流設施，一年四季都可讓人作不同的農業體驗，好像夏天便可在此一嚐下田樂趣，此刻冬季則可見識原木養植冬菇的滋味，至於我在上月來訪時，正好遇上採蜜柑的檔期，付出700日圓（約49港元），除可走進蜜柑園邊摘邊吃，更可把一公斤的蜜柑攜走，難怪木哥及杏子兩人都摘得極為暢快，滿載而歸。



值得留意是由隨來的3月3日至5月27日逢星期三、六、日及假日（包括春休檔期及黃金周），農の里境內的小川草莓園便會提供任摘士多啤梨的玩意，只要付900日圓至1,500日圓（約63港元至105港元，必須預約），即可在三十分鐘內在這個關西地區最大型的士多啤梨農園內任摘任吃香甜士多啤梨，士多啤梨迷可別錯過啊！



いずみふれあい農の里



地址：大阪府和泉市並町2043



電話：81 725 92 3310



時間：9:00am至5:00pm（星期一休業）



交通：由和泉中央站乘巴士至槙尾山口站徒步約三十分鐘



網頁：www.nounosato.com



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照均可免簽證入境日本。



查詢：2522 1184（日本領事館）







樂桃航空由香港往返大阪關西機場，單程票價730港元起，未連稅項及相關附加費。



網頁：www.flypeach.com/hk







和泉Route Inn酒店雙人房連早餐約850港元起。



地址：大阪府和泉市あゆみ野4-3-30



網頁：www.route-inn.co.jp







由關西機場乘JR關空快速列車約三十分鐘可達和泉府中站。







satomachi-izumi.com



（和泉市觀光網頁）







www.welcome2japan.hk



（日本國家旅遊局網頁）







註︰所有商品價格僅作參考，以商戶最新公佈為準。