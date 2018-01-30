﻿味蕾全體驗

早前得知香港四季酒店Caprice換上新任主廚，而新廚正是來自澳門御膳坊的法籍主廚Guillaume，筆者回港後便相約友人到Caprice，嚐嚐新廚的菜餚。



文、圖： Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



傳統創意料理



Fifi喜歡Caprice新任主廚Guillaume集傳統和創意於一身的烹調，龍蝦是這兒午市套餐的頭盤慣常選項，其中法國Brittany藍龍蝦肉質緊實，且味道濃郁豐潤，加入燉南瓜粒（Pumpkin Ragout）烹煮的配搭手法更是新穎。主廚先以南瓜和香草取代傳統蔬菜燉肉（Ragout）的番茄，味道較清淡，亦正好襯托出主角藍龍蝦的鮮味。另有烤波士頓螫龍蝦，廚師先以微酸醒胃的甜酒慢煮洋葱為螫龍蝦提味，肉質緊實，口感煙韌。



主菜鵪鶉配牛肝菌風味獨特，鵪鶉肉卷（Roulade）賣相精緻且味道香濃，經慢煮的鵪鶉肉質軟嫩，配合的骰煎鵪鶉蛋，蛋味濃郁，蘸上少許醬汁同吃更有深度。另一款主菜燴牛面頰肉伴馬鈴薯（Beef Parmentier），香港人或有點陌生，這道傳統法國冬令家常菜，其實是大家熟悉的英倫Cottage Pie之變奏版本，兩者均為以焗薯蓉蓋頂的牛肉批，只是配料和燴汁略有不同。這裏的Beef Parmentier以肉質精瘦的牛面頰慢煮，牛面頰吸盡燜汁的精華，軟腍且口感富膠質，伴以混合巴馬臣芝士提味的薯蓉泡沫品嚐，口感細滑。



甜點香脆咖啡合桃脆餅綴以焦糖和朱古力薄脆，香濃的咖啡忌廉內有焦香的合桃和海綿蛋糕薄層，多重口感，咖啡和果仁的香氣四溢，集視覺、嗅覺及味覺於一身。坊間的意式奶凍（Panna Cotta）大多賣相平實，但這裏的出品造型吸引且富創意，不但混入月前當造的無花果提香，底層更有焦糖海綿蛋糕，味道豐盛；頂層放上覆盆子果醬，香脆法式蜜糖脆片和鮮無花果更添天然風味。兩款風味各異的甜品，正好為精緻午餐畫上完美句點。



Caprice



地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓



查詢：3196 8860



收費：三道菜自選午餐每位$645



