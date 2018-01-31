  • 2018年1月31日 星期三
  • 95%
熱門： 性侵羽絨寒潮怪獸大廈流感

日報新聞 > 副刊

﻿楊嘉怡帶路 趣遊澳門文創區

2018-01-31 列印
■俊秀圍位於大三巴及新馬路附近，雖只有十多家商店，不過這小小的地方充滿創意與文藝氣息。
■波士頓龍蝦拉麵 $170
■金菇肥牛卷 $32
■照燒肥牛套餐 $70
■Denise很欣賞這裏的龍蝦拉麵，就連配料也做得不馬虎。
■Denise推介荔枝黑糖南瓜西米露及紫薯西米露。
■Buddy小不點的裝潢充滿夢幻感覺，很治瘉呢！
■途人經過門口也會被其繽紛擺設所吸引。
■店內有趣致小物出售，如此動物小煲便很有趣。
■Lei及Emily這對小夫妻用心打造小店，連皮革也是精心挑選。
■現成皮具款式極多，最受歡迎的是Tote Bag及手袋。
■Doctor Bag約售港幣二千多元。
■Denise笑說對手工製品很有興趣，這小店有教學Workshop，可自己親手製作，正合心意。下次到訪澳門可考慮。
Previous Next

　　楊嘉怡（Denise）是中港澳台四地女賽車手，相識滿天下的她，每逢到澳門總會相約好友一聚，笑言除了賽車，澳門的食、玩、買同樣吸引。今次就由她帶路，到新開發的文創區俊秀圍，來一趟趣遊澳門。

足料龍蝦麵 值得Encore

　　以日式龍蝦拉麵作招徠的食飽里經常客滿，食客都為一碗龍蝦拉麵而來，龍蝦肉鮮彈牙，拉麵吸盡濃烈的龍蝦湯，啖啖是精華所在，教人垂涎，連Denise也大讚。另食店主打日式串燒，熱賣食品包括鹽燒雞中翼、金菇肥牛卷、雞軟骨串、日式燒河豚乾等，用料優質，熱辣食最滋味。

食飽里

地址︰澳門關前後街俊秀圍1號富康苑地舖

查詢︰853 2821 0201

特別糖水店 童趣樂園

　　夢幻繽紛的Buddy小不點，是特色糖水及糖果專賣店，不但食品做得出色，連裝潢也極吸睛，牆身櫃上放滿了色彩繽紛的佈置，充滿歡愉感覺，店內還有多部扭蛋機，可說是有得玩又有得食。充滿童心的Denise也大讚小店很Funny，下次一定帶同囝囝到訪。食品方面，首推荔枝黑糖南瓜西米露及紫薯西米露，前者味道有點像南瓜湯，配上西米及荔枝，增添清甜口感；紫薯西米露則充滿薯香，大大粒紫薯具咬口，只售$18，很抵食。

Buddy小不點

地址︰澳門關前後街俊秀圍14號仁康樓地舖

查詢︰853 2835 8222

誠意小店 自製皮具

　　Denise平日愛逛誠意小店，像這家自家製作的皮革店Craftsman Ship正是她杯中茶。店子由Lei及Emily這對小夫妻開設，兩人醉心手作設計，雙雙辭去高薪厚職打造夢想去。店內全部製成品均由他們一手製造，件件獨一無二。客人可買現成貨，也可自選皮料訂製心水皮具，數星期後可取貨。店內亦有舉辦Workshop，假如閣下有半天空閒，不妨跟店主即場學做皮具，自己親手製造，別具意義！

Craftsman Ship

地址︰ 澳門關前後街俊秀圍24號祥熙大廈地下A室

查詢︰853 6233 3386

文︰Angel　圖︰Gary Tsai

鳴謝︰Sheraton Macau Hotel

楊嘉怡服裝︰Juicy Couture
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd