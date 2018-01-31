﻿楊嘉怡帶路 趣遊澳門文創區

楊嘉怡（Denise）是中港澳台四地女賽車手，相識滿天下的她，每逢到澳門總會相約好友一聚，笑言除了賽車，澳門的食、玩、買同樣吸引。今次就由她帶路，到新開發的文創區俊秀圍，來一趟趣遊澳門。



足料龍蝦麵 值得Encore



以日式龍蝦拉麵作招徠的食飽里經常客滿，食客都為一碗龍蝦拉麵而來，龍蝦肉鮮彈牙，拉麵吸盡濃烈的龍蝦湯，啖啖是精華所在，教人垂涎，連Denise也大讚。另食店主打日式串燒，熱賣食品包括鹽燒雞中翼、金菇肥牛卷、雞軟骨串、日式燒河豚乾等，用料優質，熱辣食最滋味。



食飽里



地址︰澳門關前後街俊秀圍1號富康苑地舖



查詢︰853 2821 0201



特別糖水店 童趣樂園



夢幻繽紛的Buddy小不點，是特色糖水及糖果專賣店，不但食品做得出色，連裝潢也極吸睛，牆身櫃上放滿了色彩繽紛的佈置，充滿歡愉感覺，店內還有多部扭蛋機，可說是有得玩又有得食。充滿童心的Denise也大讚小店很Funny，下次一定帶同囝囝到訪。食品方面，首推荔枝黑糖南瓜西米露及紫薯西米露，前者味道有點像南瓜湯，配上西米及荔枝，增添清甜口感；紫薯西米露則充滿薯香，大大粒紫薯具咬口，只售$18，很抵食。



Buddy小不點



地址︰澳門關前後街俊秀圍14號仁康樓地舖



查詢︰853 2835 8222



誠意小店 自製皮具



Denise平日愛逛誠意小店，像這家自家製作的皮革店Craftsman Ship正是她杯中茶。店子由Lei及Emily這對小夫妻開設，兩人醉心手作設計，雙雙辭去高薪厚職打造夢想去。店內全部製成品均由他們一手製造，件件獨一無二。客人可買現成貨，也可自選皮料訂製心水皮具，數星期後可取貨。店內亦有舉辦Workshop，假如閣下有半天空閒，不妨跟店主即場學做皮具，自己親手製造，別具意義！



Craftsman Ship



地址︰ 澳門關前後街俊秀圍24號祥熙大廈地下A室



查詢︰853 6233 3386



文︰Angel 圖︰Gary Tsai



鳴謝︰Sheraton Macau Hotel



楊嘉怡服裝︰Juicy Couture