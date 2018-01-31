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﻿情人節限定店明日登場

2018-01-31 列印
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　　情人節將到，又是男士們傷盡腦筋的時候，珠寶首飾往往是送贈佳人的首選，不過如何不流於俗套，又要令伊人歡喜，最考心思。首飾品牌Pandora由明天（2月1日）至2月14日將於將軍澳PopCorn地下中庭及元朗形點中庭開設情人節期間限定店，或許會給你送禮啟示。兩家限定店除有不少情人節飾品，更會獨家發售情人節系列套裝，並提供珠寶鑄刻服務，讓你精心挑選的禮物更具心思。

查詢︰3421 0671

文︰Angel
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