﻿情人節限定店明日登場

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文︰Angel
鰂魚涌海山樓錯落有致的格仔單位和密如圍城的氣氛，吸引荷里活電影《變形金剛：殲滅世紀》取景，網絡爆紅，成為遊客及市民的「打卡」聖地，有人甚至出動航拍機拍攝，該處居民不勝其擾。海山樓業主立案法團近日貼出告...
2018-01-31
天氣轉冷，很多人都會穿羽絨衣保暖，但購買羽絨時要慎防假貨。中國羽絨工業協會指出，業界首度發現一種全新羽絨造假方法「膠水絨」，用這種材料造出來的羽絨，一點也不保暖，而且比以前的攙兌碎毛、雞鴨絲絨的造假方...
2018-01-30
美國總統特朗普在周日播出的一個電視節目中，回應外界指他精神及健康不穩時，再次指自己是「情緒穩定的天才」。特朗普又指自己通常親自發訊息，有時會在牀上發訊息。 在英國獨立電視台 (ITV) 周日播出的專訪節目中，特朗普形容自己是一個精神狀態穩定的天才，在假新聞充斥的年代需要靠社交網絡與選民溝通。他說：「如果沒有這種溝通方式，我便不能捍衞自己。我收到大量假新聞，許多新聞都是很假或揑造出來的。」 他表示，在這種瘋狂的情況下，世界各地都有許多人等候他在Twitter上發短訊。通常他是親自發訊息，有時會在牀上發Twitter，有時在吃早餐或午餐時，有時則是在晚上這樣做。 特朗普將於香港...
2018-01-30
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，祥益客戶經理古文彬表示，屯門綠怡居2座高層C室，面積509方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，以503萬元購入作自住之用，呎價為9882元，屬市場價成交，原業...
2018-01-31
美股周二初段邁向去年八月以來最大的連續兩日跌市，杜指曾跌近400點，低見26063點；標指和納指分別跌1%和1.24%。美國十年期國債孳息第二日升穿2.7厘的近四年高位、保健股急挫以及蘋果公司股價走低均利淡大市走勢。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26,063點，跌376點，納斯達克指數報7393點，跌73點。 滙控（005）美國預託證價格曾見84.90港元，較香港收市價升0.80港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見456.71港元，較香港收市價跌5.09港元。 蘋果早段再跌1.2% 亞馬遜、巴郡和摩根大通市前宣佈，計劃合作設立公司，為本身員工削減保健成本和改善服務；該...
2018-01-31
車路士近期攻力回順，關鍵是中鋒巴舒亞伊大爆發，近四場不同戰線攻入三球。藍獅領隊干地已表明會留用這位比利時射手，此子為報答主帥的信任，今晚英超勢領軍在主場擊敗不擅客戰的般尼茅夫，敲讓球主客和讓一球「主勝」。 （now623台、LeSports HK App周四凌晨3:45直播） 本月頭五場各賽事，車路士均與對手賽和，包括三次悶和0:0。然而球隊近四場不同戰線火力全開，期間共入九球取得兩勝一和一負，中鋒巴舒亞伊功不可沒，收錄三入球及一助攻。藍獅領隊干地承諾不會借走此子，更大讚他進步神速︰「我為他的表現而感到高興，他明顯已尋回信心，不單止能取得入球，同時又為隊友創造機會。」 車路...
2018-01-31
楊嘉怡（Denise）是中港澳台四地女賽車手，相識滿天下的她，每逢到澳門總會相約好友一聚，笑言除了賽車，澳門的食、玩、買同樣吸引。今次就由她帶路，到新開發的文創區俊秀圍，來一趟趣遊澳門。 足料龍蝦麵 ...
2018-01-31
52歲嘅天王郭富城，去年4月迎娶較他年輕22歲嘅內地女模方媛，同年9月，Moka為佢誕下女兒Chant，一家三口幸福滿瀉。人父日前開口話恨追個狗年baby，近日已收爐回港慰妻嘅佢，有成兩個月私人時間，...
2018-01-31
昨天公佈一項電競的問卷調查結果，顯示成年人與年輕人對新經濟職場的認知存在鴻溝，若不多溝通，社會意識落後，將不利香港追趕新經濟發展的大潮。 這調查結果指出，近七成青年同意香港應進一步發展電競業，以促進多元經濟發展，並為年輕人提供更多就業出路。然而，有逾一半青年指，家人反對是他們投身電競業的最大阻攔。 電競可以創造多元化就業機會，包括編寫電競遊戲軟件、競賽硬件用品、比賽選手、評述員、教練、組織賽事等，還有輔助性的宣傳、市場、廣告等，被先進經濟體認定為適合年輕人投身的新經濟行業。但在香港，不少家長較為保守，視電競活動為「沉迷打機」，只屬消遣，花費時間，沒有前途，可見部份港人意識與...
2018-01-31
今季新開倉的麥菲文暫時取得六場頭馬，只比今季續牌希望渺茫的告達理多一W，從任何角度看，成績都不及格。雖說首季開倉不受16W達標之數所限，但既有來港開創事業之志，當然對自己有期望，相信他個人不會滿足現時成績。 第八場三班一二○○米。要省招牌，除了多贏馬之外，最有效不外練出多捷的明星馬。一直以為「好吉利」會是麥廄的第一匹兩捷馬，誰知被「飛霸龍」遲來先上岸。不過公道點說，「好吉利」在三班一出即勝後，次仗已要跑二班賽，而今季二班的短途賽事水準遠比三班高，要時間適應亦很合理，反觀「飛霸龍」由四班起步，而第二捷是條件賽，難度低得多。 回看「好吉利」取勝的一仗，雖然是相對賺了快步速，但直...
2018-01-31