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﻿可愛水晶狗耳環

2018-01-31 列印
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　　於農曆新年前，Swarovski將推出多款狗狗「晶」品，吉祥擺設如招財貓、金錢樹、富貴竹、舞獅賣相都精緻有趣。另亦有以生肖狗狗為主角的飾物，就如鍍白金色穿孔耳環，通過Pointiage低溫陶瓷鑲嵌技術製作，可愛的小狗上綴有黑色及透明Swarovski水晶晶石，造型可愛！

查詢：2234 7126

售價$900　文︰Travis
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