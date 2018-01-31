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﻿積木汪星人賀新禧

2018-01-31 列印
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　　LEGO連續第四年推出農曆生肖動物積木，而為迎接戊戌狗年，品牌最近推出限量版賀年狗（型號40235），除了造型可愛，也別具收藏價值。即日起至2月28日凡於樂高官方認可零售平台購買樂高盒裝產品滿指定金額（以單一發票之淨值計算），即可獲贈一套，另外購物滿$250或以上，亦送贈別注版樂高賀年狗利是封一套。

查詢：2638 2220

文︰Travis

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