﻿四季列車 賞秋田風光

日本景色四季分明，尤其是偏北較寒冷的地區，冬有白雪覆蓋，而於深秋造訪，秋田（Akita）一帶更是紅楓綻放，大地美如調色盤，乘坐當地著名的四季觀光列車飽覽森吉山及奧阿仁田野風光，至今仍叫人念念不忘！文、圖：Rachel



鳴謝：十和田八幡平國立公園



東北百選 幸福車站



秋田縣位於日本本島的東北部，縣內山脈連綿，像人氣的阿仁滑雪場便位處森吉山上，每年冬天山麓都被厚雪覆蓋，旅客可乘纜車登上山頂，享受雪上奔馳的樂趣，當然更不能錯過欣賞樹冰奇觀，堪稱日本冬季絕色之一。步入雪季前，森吉山則紅楓遍野，筆者去年便特意到來賞楓，而前往森吉山最方便莫過於乘坐秋田內陸線，於阿仁合（Aniai）站下車，再轉乘巴士或的士前往。



說到阿仁合站，來頭可不小，它位列日本東北車站百選之一，不少鐵道迷都會特意造訪，這與其獨特的外形設計不無關係。遠看車站，猶如兩個巨大的「4」字貼背建構成三角尖頂建築，若以日語去形容，讀音與「幸福」原來相同，因此車站亦帶有幸福的意味。阿仁合站是秋田內陸線的總部所在，站內保留了不少古老元素，如舊式的賣票窗口及車站線路圖等，古雅長木椅還坐着可愛的熊站長，歡迎遊客合照。



彩繪車廂 迷人山水



秋田內陸線共設二十九個車站，由鷹巢（Takanosu）至角館（Kakunodate），全長約九十四公里，由於沿線多是山區小鎮，人口漸疏，此鐵道曾一度面臨停行危機，後幸得秋田縣政府由國鐵手中接掌經營，才逃得過被荒廢的命運。



為增加吸引力，此路線近年已改變營運模式，除照顧本地居民外，更引入大量觀光式主題列車，包括藝伎列車、榻榻米列車甚至兩日一夜的列車住宿遊等，亦會因應季節而更換，像現正推出的「紙風船號」，車廂內便繪有浪漫的天燈圖案，讓搭客耳目一新。車廂以外，沿途的優美風光當然亦是賣點，尤其是阿仁合站至角館站一段（車費約88港元），會經過不少稻田及河川，鐵橋橫跨山間，景色優美多變！



查詢：www.akita-nairiku.com



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）







乘搭日本航空經東京來回香港及秋田，經濟客位5,561港元起，已連稅項及相關附加費。



網頁：www.jal.com







visit-towahachi.jp/tw



（十和田八幡平國立公園網頁）







www.welcome2japan.hk



（日本國家旅遊局網頁）



