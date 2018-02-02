﻿外脆內軟 蒸心烘烤美味多士

別以為烘多士很簡單，要做到外脆內軟口感，絕不容易，秘訣在於「蒸」！最近有品牌推出全新蒸氣多士焗爐，利用蒸氣及溫度控制技術，既可補充麵包水份，蒸烤功能亦令所烘麵包外脆內軟，美味可口！文：阿卓爸爸 圖：Gary Tsai



產品查詢：Rasonic\2861 2767



10cc水可烘兩片



誰不想每朝歎一頓美味早餐？但現實是每天起牀後要和時間競賽，趕趕趕，咬幾口麵包就要衝出門口上班返學，吃一件多士已算是享受！提起烘多士，女兒常因此而生「痱滋」，事緣家中多士爐「火力」猛，烘烤多士脆如餅乾，女兒大口進食，常因而刮損口腔。



究竟如何在家炮製外脆內軟的多士呢？Rasonic最近推出全新蒸氣多士焗爐，原理是在烘焗過程中加入蒸氣，令麵包保持鬆軟。要留意，其原理與焗爐加水蒸蛋糕不一樣，烘多士過程約三、四分鐘，焗蛋糕則要一小時，水量和設定完全不同。這部蒸氣多士焗爐設計得很聰明，在石英發熱管旁多設一個蒸氣水槽，利用發熱管熱度將水蒸發，使用時只需在隨機附送的小水杯注入5cc或10cc水量，再倒入特製蒸氣水槽，開啟多士爐約四十秒，便可看到蒸氣緩緩噴出。據廠方標準，烘兩片多士水量約10cc。另外，機內設置了獨有溫度控制技術，用家可自設四款蒸烤模式，即多士、餡料多士、法國麵包及牛角包，輸出功率達1,250瓦，保證夠熱。售價：$798



【測試評語】



翻熱要用「牛角包模式」



測試前，阿卓爸爸特地預備多片受天氣乾燥影響而變得極為乾身的麵包及蒜蓉多士，測試可否在短短四、五分鐘內，把麵包回復外脆內軟。



啟動石英發熱管約四十秒，有蒸氣開始噴出，幾分鐘後完成，多士口感評分高達九十分。之後是測試不同包類Overcook，把烘烤時間加長至七分鐘，待嗅到陣陣「燶脆」味即熄機，將包撕開一看，竟然仍有水份，有少許軟綿綿質感。



蒸氣多士爐可選擇蒸烤或純烤模式，在蒸烤一欄，分別有多士、餡料多士、法國麵包、牛角包選擇。阿卓爸爸發現，多士模式噴出最多蒸氣，如果是翻熱麵包，建議用牛角包模式。至於加水，爐側有一個抽拉式的注水槽，用附送小水杯倒入清水，焗一片多士，5cc水量已足夠。反覆多次測試，這個深度達36cm的多士爐只可容納兩片4.5cm厚的多士，雖說不上是高容量，但有獨家的蒸氣功能，個人認為效能不錯。



【其他選擇】



智能摩打控制



澳洲品牌Breville的BTA825多士爐備有多個感應器，令多士爐有很多獨特功能，包括Fruit Bread果包類烘烤模式、Lift & Look中途檢視進度模式、A Bit More額外烘烤模式、Frozen解凍模式等，麵包升降是由智能摩打控制，配合自動居中的加闊麵包槽、鋁合金鑄造機身及LED進度燈顯示，把烘多士變成一場小型表演。



售價：$1,580



查詢：2406 5333