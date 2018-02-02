﻿情人節 精選餐廳

情人節將近，男士們又要煩惱用餐地點，如何可以挑選一家價錢合理又有氣氛的餐廳，是一大難題。這次記者就為男士們精選兩家餐廳，菜式不同，價錢不同，唯獨不變是那甜蜜的戀人氣氛。文：李泳烔



粉紅色向來是女孩子喜愛的顏色，主打創意手工薄餅和意粉的The Point，於今個情人節特地推出「ALL PINK情人節四道菜晚餐」，每道菜式都以粉紅色為主，少女心爆棚。這份情人節套餐（$398/位）於2月9日至14日每晚六時後供應，包湯、頭盤、主菜和甜品、咖啡或茶，價錢尚為划算。



菜式用料亦絕不馬虎，選用多款時令食材入饌。主菜方面，套餐有香煎鯖魚柳配士多啤梨醬，以及日本刺身帶子配粉紅忌廉汁天使麵供食客自選。前者以香煎鯖魚柳，配上焗時蔬、新鮮士多啤梨醬及意大利黑醋品嚐，非常滋味；後者與一般天使麵有別，皆因大廚加入紅菜頭、刁草及忌廉汁與麵條同煮，賣相粉紅可愛。甜品方面，最搶眼莫過於「心心相印」士多啤梨芝士薄餅配雲呢嗱雪糕，以香脆心形薄餅配搭芝士醬、士多啤梨粒及雲呢嗱雪糕，味道賣相俱佳。



The Point尖沙嘴店



地址：尖沙嘴彌敦道100號



The ONE 4樓409號舖



電話： 2598 0030



連續於2017年及2018年獲得米芝蓮推介的Involtini Italian Cuisine，以戀愛中的不同階段及感受為主題，推出五道菜式的情人節Tasting Menu（$688/位）。



第一道菜名為「曖昧」，二人朋友以上，戀人未滿，關係處於酸酸甜甜之間。大廚以蝦、薯仔及芝士等材料製成番茄外表，就如曖昧有種霧裏看花的感覺。第二道菜式蠔汁意大利飯配北海道海膽，大膽地將兩款味道濃郁的食材放在一起，大廚先將蠔打成汁，並與高湯一同煮熟意大利飯，再放上海膽，寓意彼此一見難忘的關係。



相愛最幸福莫過於情濃時，西班牙紅蝦手造意大利幼麵，鮮甜美味。來自西班牙的紅蝦，是蝦類中味道最為濃郁的，如同戀人面上幸福的神色。另一道主菜M5和牛配咖啡汁，苦中帶甜，象徵吵架的時刻是如此令人深刻，但相信最後的秘密甜品，必定令你回味無窮。Tasting Menu只於2月14日提供，包一杯香檳雞尾酒。



Involtini Italian Cuisine



地址：銅鑼灣駱克道459至461號The L. Square 11樓全層



電話：2658 2128