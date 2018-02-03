  • 2018年2月3日 星期六
  • 57%
熱門： 天氣阿嬌PTU陳嘉倩炸彈

日報新聞 > 副刊

﻿吉祥繩結 新春願望成真

2018-02-03 列印
「如意吉祥」桃花樹，設計以場內五區特色金、木、水、火、土為概念。
利用環圓結、聯心結、雙全結、永恆結和平安結等吉祥繩結製作「願望果」。
Previous Next

　　許多人都希望願望成真，ELEMENTS圓方於農曆新年期間就以「Wishes Come True」為主題，製作新春藝術裝置。亮點之一是「如意吉祥」桃花樹，設計以場內五區金、木、水、火、土五大元素為概念，並請來本地設計師Zoe Siu以中西合璧的繩結製作「願望果」，當中玫瑰金色圓片加上扣環圓結、聯心結、雙全結、永恆結，以及平安結等吉祥繩，組合成代表着財富、家庭、愛情、健康及事業的「願望果」，而是次新春藝術裝置更加入了互動元素，只要揮動雙手，燈光顏色就會紅匯聚成花海。

        此外，於2月10日（今）下午3時場內更會舉辦「願望成真」祈願繪板工作坊，屆時Zoe Siu會主持新春「願望成真」祈願繪板，教授新派如意繩結掛飾，為新年家居帶來吉祥祝福。文：Ki

《願望成真新春藝術裝置》

地點：ELEMENTS圓方金區

日期：即日至3月2日

時間：上午10時至晚上10時
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd