﻿Mavic Air航拍新細力

開發航拍機，DJI（大疆）向來貴精不貴多，年度新作Mavic Air機身大幅減磅，卻不失飛行性能，加上鏡頭系統、手勢操控及飛行安全進一步提升，相信連新手都可以駕馭，輕鬆體驗航拍樂趣。



文、圖：B1807



飛行速度勝Pro版



說起DJI的可摺式航拍機，除了Mavic Pro及Spark，如今又多了一個選擇Mavic Air。論輕巧程度，新作的430g重量仍及不上Spark的300g，然而比起同系Mavic Pro，相當於減去了一整部Spark之重，加上收起四軸螺旋槳後，機身面積大小就手掌那麼大，連遙控一併攜帶外出，仍感到相當輕鬆。除了機身大小，飛行時間亦介乎Maivc Pro與Spark之間，Mavic Air續航力約21分鐘，但飛行速度卻高達68.4km/h，稍勝Mavic Pro的65km/h，且足足是Spark的兩倍，故追求飛翔的速度快感，新作完全可以滿足閣下。



智能追蹤 手勢操控



Mavic Air機身前方的三軸雲台裝有1,200萬像素鏡頭，不但支援100Mbps高流量的4K/30p拍攝及120fps全高清慢動作錄影，還可拍出360度全景影像，藉着連拍多張影像，自動合成一張32MP的球形全景相，並可透過App一鍵分享至社交平台，加上直度拍攝、廣角及180度全景模式，讓用家可以更多方式構圖，記錄高空下的美景。除了動力系統強勁，飛行安全也有所加強，機身前後及機底分別裝有七個用於偵測四周環境的感應器，前後探測距離遠達20米，配合新一代輔助飛行系統FlightAutonomy 2.0，令航拍過程更穩定及安全，同時帶來更多方位的準確懸停，還有識別度更高的智能追蹤（ActiveTrack），以及由手勢操作延伸的Smart Capture，令用家毋須遙控器在手，一樣可以遙控Mavic Air替你拍照及進行攝錄。



Mavic Air



鏡頭：12MP 1/2.3吋CMOS



最高航速：68.4kph



最大飛行距離：10km



電池續航力：21分鐘



體積/重量：168×83×49mm/430g



售價：$6,299、 $7,799（三電套裝）



查詢：www.dji.com/mavic-air



