﻿馬術時尚嘉年華

香港人喜歡刺激的賽馬，而優雅的馬術運動，近年在香港亦愈來愈多人欣賞。第六屆《浪琴表香港馬術大師賽》將於2月9日舉行，屆時除了雲集全球頂尖馬術障礙賽好手參賽，場內亦有多項主題遊戲和展覽，更有美饌佳餚提供，可謂集馬術、娛樂與時尚於一身的派對。 文︰Ki



歷史悠久的室內馬術障礙賽，除了講求馬匹的速度和跳躍力，也考驗騎師和馬匹之間的精準配合。每年賽事均按傳統於巴黎展開首站，而今年第二站的亞洲區競賽，就會移師到香港亞洲國際博覽館進行，屆時場內會有「馬術大獎賽」、「速度挑戰賽」及「香港賽馬會金盃賽」等多場焦點賽事，參賽好手就有2016年里約奧運團體場地障礙賽銅牌隊伍的丹尼爾．德瑟 (Daniel Deusser) 、克里斯蒂安．阿爾曼 (Christian Ahlmann)、凱文．斯托特 (Kevin Staut)及羅傑伊夫·博斯特(Roger-Yves Bost)等。



除了精湛的馬術賽事，場內亦是一場時尚盛會，有着各樣精彩的表演節目，就如馬術表演者Clemence Faivre繼早前在巴黎站演出後，亦會到香港演進行全新自創馬術表演《Fuego》，讓大家大開眼界。場中同時亦有時尚體驗，當中「駿雅名薈」就展出贊助商LONGINES的經典時計及腕錶新作，配合場內的時裝展及美食，帶來了多元化的娛樂。另外，馬迷們可近距離觀賞馬匹備戰練習時的英姿，一同進場的小朋友們亦可到「兒童天地」參加馬術主題遊戲，領略箇中樂趣。至於每天比賽後大會有DJ音樂派對，今年有令人期待的荷蘭著名代表MC RiverJaxx來港獻技，帶動全場氣氛。



2018年浪琴表香港馬術大師賽



日期：2月9日/1:00pm至11:00pm



2月10日/9:00am至10:15pm



2月11日/9:00am至7:15pm



地點：亞洲國際博覽館



門票：$230至$1,010



查詢：2111 5333



網址：venue.cityline.com