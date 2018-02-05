﻿雙前置鏡巨芒 廣角Selfie王

一如既往，手機大廠多會在《MWC通訊展》舉行前，先行派遣中階機款上陣，以填補新舊旗艦交替的空檔，當中Sony Mobile就趕在情人節及農曆新年前夕，連推兩款主打自拍的XA2系列新作，既有輕便的5.2吋XA2，亦有適合煲劇的6吋XA2 Ultra，後者不但熒幕夠大，更是同廠首款前置雙鏡頭型號，既可以16MP高解像度自拍，亦可切換至超廣角，與一班好友來個大合照。



文、圖：B1807 查詢：Sony Mobile/8203 8663



預載最新Android 8.0



撇開旗艦XZ系列，廠商近期相當重視定位中階的XA系列，新機開發速度愈來愈快，誰想到三個月前才帶來XA1 Plus，如今已經改朝換代，正式由XA2及XA2 Ultra接班。機身設計未有大改，兩款新作沿用同系的獨特風格，以超窄熒幕邊框結合時尚金屬機身，不過為配合移至機背中央的指紋Sensor，廠商將邊框及機背做得圓滑且略帶弧度，令握機及解鎖手感更為舒適。



XA2用上5.2吋全高清芒，XA2 Ultra則是達巨芒級數的6吋，兩者基本規格大致相若，先是處理器由上代MTK換成流動傳輸速度更佳的Snapdragon 630八核心，且支援Quick Charge 3.0快速充電，操作平台已經用上最新的Android 8.0，當大部份對手還停留於7.0或7.1版本，PiP畫中畫及自動填表等新功能已可在兩部新機悉數用上。至於差別在於XA2內置3GB RAM及32GB ROM，而XA2 Ultra相對多一點，達4GB RAM及64GB ROM，以及配備新興的三卡槽設計，可以同時插入兩張SIM及一張micro SD記憶卡，毋須為三選二煩惱，擴充更為全面。



120度廣角自拍



XA系列向來主打自拍，XA2 Ultra更是同廠首款裝有前置雙鏡頭的型號，分別用上支援OIS光學防震的1,600萬像素Exmor RS鏡頭，以及擁有120度廣角的800萬像素Exmor R鏡頭，自拍靚樣不用擔心手震，遇上一班好友更可切換廣角齊齊入鏡，就算環境昏暗，由於廠商特地加入了前置補光燈，利用預閃進行拍攝，人、景皆可拍得清晰明亮。話說回來，XA2雖不設雙前置，仍有可自選標準與廣角的800萬像素Exmor RS鏡頭，機背也是同一顆2,300萬像素的高感光主鏡頭，ISO值最高達12,800，既可攝錄4K超清影片，亦玩到120fps慢動作錄影，拍出不一樣的短片效果。



別以為中階機享樂方面就不怎麼講究，事實一對XA2孖寶有齊ClearAudio+、Clear Bass等自家音效技術，外置喇叭亦有Smart Amplifier功能加持。此外，多得廠商在推動無線串流享樂不遺餘力，兩款新作一如同廠高階旗艦支援aptX及aptX HD高音質編碼，只要配對相應的藍牙耳筒，無線聽歌即有另一番樂趣，環顧現時市場連對應aptX HD的旗艦手機也不多，反而Sony Mobile率先下放至中階機，值得一讚。