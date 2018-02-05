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﻿10W輸出無線充電

2018-02-05 列印
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　　相信使用過無線充電的手機用戶，都會認同充電過程方便太多，加上輸出功率愈來愈高，所花時間其實不比插線慢，好像REZdesign剛推出的Qi無線充電板QX200（圖左），機身用上USB-C介面，支援9V/1.8A輸入，無線充電輸出功率可達10W，充電時不用拆去手機套之餘，其獨特絨面布料亦具防滑作用，更可避免手機震動而影響充電。若只追求簡樸實用，品牌另有親民之作Y007（圖右），售價一百元有找，但輸出功率只有5W。

文：B1807

售價：$338（QX200）、$98（Y007）

查詢：6566 3881

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