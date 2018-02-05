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﻿藍牙耳筒頸帶新裝

2018-02-05 列印
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　無線耳筒大行其道，Sennheiser乘勢加推第二款入耳式藍牙耳筒Momentum Free，有別前作的掛頸式設計，新作改用更簡約的頸帶，重量大幅減磅至少於40g，佩戴起來更加輕便。除了沿用不鏽鋼外殼及低頻強勁的動圈單元，新作同時支援aptX、AAC高音質編碼，由於升級至藍牙4.2版本，同時對應aptX low latency技術，有助減低訊號延遲，避免玩手機遊戲時出現聲畫不同步。說到續航，新作可以連續聽歌6小時，並可通過語音提示系統得知電池用量及配對狀態。

文：B1807 售價：$1,699

查詢：3412 8480
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