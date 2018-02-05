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﻿PS4連Game套裝三連打

2018-02-05 列印
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　　如果還未入手PS4，又想趁新年長假打機打餐飽，SIEH專為機迷而設的PlayStation4「HITS」套裝，應該會叫大家難以忍手，套裝包括極致黑PS4 500GB HDD主機，以及剛追加新內容的賽車大作《Gran Turismo SPORT》、經典動作《UNCHARTED 4：A Thief’s End》及《KNACK 2》（下載版）三款遊戲，還有PlayStation Plus三個月會籍，而$2,380定價實在划算，哪怕利是未𢭃，何妨先玩為快。

文：B1807　售價：$2,380

查詢：2341 2356
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