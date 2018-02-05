﻿新春賀年意頭菜

送雞迎狗，農曆新年節日氣氛漸濃，不少中菜館紛紛推出多款特色新年美饌應節，海利公館凱芸軒就以賀年揮春為菜式命名，意頭十足富節慶氣氛，海福樓則以精品海鮮炮製多款傳統粵式賀年菜，推出矜貴的龍蝦撈起，寓意新一年大家愈撈愈起！ 文：甘偉丁 圖：受訪餐廳提供



海利公館凱芸軒的黃潮傑師傅，向來擅於以Fusion形式重新演繹中菜，想不到傳統年菜也能變出新意思，好像龍馬精神（鬼馬蹄蘆筍炒龍蝦球），就噱頭十足，集結油炸鬼、馬蹄、蘆筍及龍蝦球等多款食材，看似風馬牛不相及，但味道匹配，可以嚐到爽脆嫩滑口感。另一道年年有餘（韓國年糕伴炸星斑件），用來替代常見的清蒸海魚，將煙韌可口的韓國年糕，配以四川泡椒及泡菜湯汁浸泡，更可將香脆炸星斑件蘸入湯汁，充滿酸辣惹味，這玩味的配搭在新年菜中實屬罕見。



另外兩款特色甜點也是巧手佳作，如竹報平安（爆炸糖洛神花山楂卷），以栩栩如生的爆竹造型加上爆炸糖在卷內，帶有清甜的洛神花花香及山楂味，過年期間吃得太多年糕，這道甜點用來解膩滯最好不過。



龍蝦撈起愈撈愈起



海福樓由行政總廚吳偉光師傅，以多款海鮮炮製富香港漁村風味的賀年盛宴。如寓意愈撈愈起的撈起，就是深受港人歡迎賀年前菜，吳師傅以重達1.8公斤的龍蝦肉入饌炮製龍蝦撈起，為了令龍蝦肉更彈牙挺身，先用筷子穿直龍蝦尾，並以猛火煮熟龍蝦，待其涼透後起肉及切片，鮮甜味十足。另外還拌以日本黃蘿蔔、哈密瓜、蜜瓜、紅燈籠椒、龍蝦片薄脆等多款新鮮食材，再淋上自家製的胡麻醬撈勻，鮮甜又開胃！



其他傳統賀年佳餚還有好事齊來（蜜汁煎金蠔）、發財好市大利（髮菜金蠔豬脷）及生財顯貴雞（生菜伴蜆芥雞）等，最適合一家人團圓共享。



A. 海利公館凱芸軒



地址：尖沙嘴廣東道2A



1881 Heritage 海利公館鴿舍中庭



查詢：3988 0000



B. 海福樓



地址：紅磡德豐街8號黃埔新天地



第九期地下九號水產9號舖



查詢：3169 0880