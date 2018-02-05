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﻿今日預訂有優惠 足料矜貴盆菜

2018-02-05 列印
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　　農曆新年將至，最好的節目，當然是一家人齊齊整整享用盆菜，感受過年團圓熱鬧氣氛！太興剛推出三款特色盆菜應節，每日新鮮製作，包括供8至10位用的鮑魚金蠔盆菜、極品鮑參花膠至尊盆菜，以及供12位用的極品鮑魚開心大盆菜（見圖，正價$1,880/盆，優先價$1,780/盆），配以多款珍品如原隻蠔皇鮑魚、原粒瑤柱蠔豉福袋、五星級燒肉、明爐燒鵝、桶子油雞及海蝦等，份量十足。若今天（2月5日）內預訂，更可享優惠價及免費送貨，另外還會附送最多200元太興優惠券。文：Anthony

查詢及訂購：2558 6808

網址：order.taihingroast.com
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