﻿情人節愛心甜點

情人節將至，大家可有為浪漫節日作安排？Fifi早前隨Bombana私房菜館Octavium的總餅廚Jacky學習炮製愛心甜點，實行為摯愛奉上大師級的出品。 文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：褚樂琪



星級名廚Bombana的私房菜館Octavium開業半年，依舊座無虛席，全因上佳食材配合烹調技巧，得到老饕垂青，店內出品的甜點同樣充滿驚喜。帥氣的總餅廚Jacky秉承食材為先的理念，結合創意和心思，為食客奉上節令甜點。



情人節將至，Jacky讓讀者先睹為快Octavium將供應的「野莓配開心果虹吸蛋糕」。蛋糕沿用肉汁飽滿、富田園香氣的歐洲野生草莓及開心果作主要食材，野生草莓分別化身輕盈綿滑的慕絲、香脆草莓瓦卷（Tuile）及草莓醬汁，伴以自家製手撕開心果虹吸海綿蛋糕。近年外地流行的Siphon Sponge，是沿用傳統蛋漿配合虹吸工具炮製的摩登海綿蛋糕，蛋漿的攪拌時間較傳統烘焙短，並以微波爐加熱，過程簡單然而不失風味，質感看似粗糙，但口感鬆軟。



最後Jacky細心把草莓慕絲擠進草莓瓦卷，再拼合不規則的開心果虹吸海綿蛋糕小塊，整體構圖精緻，這正是摩登甜點料理中，食材經解構再重組的Deconstructed Dessert，情人節為摯愛奉上這媲美大師級的愛心甜點，定必驚喜十足。



A. 野生草莓醬汁（Wild Strawberry Sauce）



材料：野生草莓漿38g、糖5g、檸檬汁2.5g。



步驟：混合以上材料，拌勻備用。











B. 野生草莓瓦卷（Wild Strawberry Tuile）



材料：野生草莓漿25g、牛油（室溫）12.5g、糖22.5g、麵粉12.5g。



步驟：



1.混合牛油和糖，加入草莓漿攪拌，並把草莓漿的盤子放熱水鍋（Bain Marie）上繼續攪拌，隔水混合材料、麵粉，然後待15分鐘。



2.將膠片𠝹出長方形洞作模具，然後放Silpat底層或牛油紙上，用掃抹上草莓漿，並以150度預熱焗爐烘焙六分鐘。用圓筒烘焙模捲起，再跣出烘焙模。







C. 野生草莓慕絲（Strawberry Mousse）



材料：野生草莓漿12.5g、糖3.8g、魚膠0.5g、忌廉25g。



步驟：盤內混合草莓漿、糖、魚膠，再放在熱水鍋上繼續攪拌，隔水融合材料。再混入已發忌廉，拌勻並放雪櫃冷藏15分鐘。







D. 開心果虹吸蛋糕（Pistachio Siphon Sponge）



材料：開心果漿45g、蛋黃40g、蛋白62.5g、糖22.5g、低筋麵粉17.5g。



工具：虹吸器。



步驟： 1. 混合蛋黃和糖，注入開心果漿再拌勻，最後混合蛋白，以電動攪拌器攪勻。放入低筋麵粉，然後再用電動攪拌器攪勻成粉漿。



2. 粉漿注入虹吸器，蓋好再放入虹吸泡沫（Cream Charger Foams）。



3. 紙杯底先刺上多個小孔以散發蒸氣，把粉漿擠進紙杯的一半位置，放入微波爐叮30秒。然後反轉紙杯置烘焙鐵架上散熱，取出蛋糕後撕成不規則小塊。



4. 野生草莓慕絲（C）用擠花袋擠入野生草莓瓦卷（B）內。隨意灑上手撕開心果虹吸蛋糕（D）、野生草莓及野生草莓醬汁（A），即成。











