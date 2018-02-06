﻿泰南素叻他尼 仙境水上屋

素叻他尼府（Surat Thani Province）擁有泰國南部最重要的森林保護區，區內的生物多樣性甚至比南美亞馬遜森林更為豐富，到訪時不妨下榻當地以獨木舟為交通工具的特色湖區水上屋，享受度假生活。文、圖：Kengi



鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、AirAsia



環境優美 與世隔絕



對於素叻他尼府，大家可能有點陌生，其實泰國度假勝地蘇梅島（Koh Samui）便是該府的離島，只是香港旅客一般只會到訪蘇梅，較少踏足內陸地帶。



素叻他尼府境內便有個Khao Sok National Park國家公園，面積廣達七百三十九平方公里，當中更有泰國南部最大、約有一百六十五平方公里的人工湖Cheow Lan Lake。雖然該湖只是泰國政府在1982年至1987年加建水壩時把本在附近的瀑布及河流的水引入而成，可是用途卻非常廣泛，包括以水力供電予布吉及喀比一帶。



由於湖區本身早已是森林寶庫，在政府努力保育下，旅遊業開始萌芽，這趟我們便深入湖區範圍，入住湖上這家500 Rai Floating Resort度假酒店，該酒店的最大特色是以木屋別墅形式建在湖上，旅客從酒店的陸上迎賓處登記後，須乘坐約一小時的接駁摩托船隻方可抵達。呈半月形排列的酒店別墅，每間外面均設浮台並泊有獨木舟，可供住客自由使用，入住時便試划獨木舟到餐廳，在波平如鏡的湖上泛舟，實在別有一番情趣。



別墅共有十六間，都是兩層式結構，主人房在樓下，打開落地大窗便是浮台。二樓則有雙牀或單牀配套，每間別墅大致可住兩人至四人。在別墅區盡頭，更可找到一幢與世隔絕、必須以木筏往返的蜜月套房，這裏設備最為完善，除設有按摩牀、屋外吊牀及按摩池，二樓更有觀星角落，兩口子入住確是浪漫。



500 Rai Floating Resort



地址：21/5 Moo 3 KhaoWong, BaanTakhun, Surat Thani, Thailand



電話：66 77 953 013



網址：www.eng.500rai.com



深入洞穴 尋幽探秘



在酒店安排下除了可體驗追蹤野生動物活動，還有歷時約三個半小時的珊瑚洞穴探索，從酒店出發抵達一處隱秘樹林後，再要徒步約一點五公里至碼頭轉乘竹筏前往洞口，過程委實有點轉折，加上山路狀況也會因天氣而有變化，也要小心遇上吸血的水蛭，另在攀爬洞穴時得經過濕滑大石，不過只要不心急，跟着導遊慢慢走，總能應付到。



這片森林畢竟非常原始，其歷史更可追溯至大約三億年前，當時這一帶曾是海洋，珊瑚面積更比澳洲大堡礁大五倍，後來經歷地殼變動，歐亞與印度板塊撞擊形成喜瑪拉亞山脈後，逐漸形成泰南一帶的石灰岩地質，難得是當地森林區的洞穴，就像從過去到現在都一直把時間凝住。



寧靜山區另類體驗



體驗過Khao Sok National Park國家公園的湖區生活後，大家更可繼續深入森林山區多住幾天，好像500 Rai Floating Resort便有一家同集團的新酒店500 Rai Valley Retreat，位處攀牙府及素叻他尼府交界的山丘上，這裏以前曾是私人大宅，後來由現任老闆買下並改建成為酒店。酒店提供奢華住宿，以寧靜與洗滌心靈為主打，雖然只有六間客房，可是每間客房無論大小及裝潢都不一樣，並多飾以泰式傳統的古董家具，其中一間更放有百子櫃，配合房內的桃木家具，非常典雅。



據悉因酒店老闆熱愛游泳，在酒店的草坡上便建有一個長五十米的標準泳池，因有懸在崖邊的氣勢，極受住客歡迎。酒店同樣提供不同的住宿套票選擇，活動方面跟湖區的姊妹酒店不太一樣，有遠足、觀瀑布等陸地山林體驗。



旅遊記事簿



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持BNO護照或特區護照入境泰國均免簽證。



查詢：2521 6481（泰國駐港領事館）







AirAsia由香港直航泰國布吉島，經濟客位來回機票由1,602港元起，已連稅項及相關附加費。



網頁：www.airasia.com/hk/zh/home.page







入住500 Rai Floating Resort，包括活動、餐膳及接送的兩日一夜Deluxe Villa住宿套票，每位15,000泰銖（約3,684港元）起。



網頁：www.eng.500rai.com







www.tourismthailand.org/hk



（泰國旅遊局香港網頁）







註︰所有商品價格僅作參考，以商戶最新公布為準。