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﻿節日開運內衣

2018-02-07 列印
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　　農曆新年將至，據習俗都會購買紅、金、紫色內衣以增強運氣，加上情人節亦將來臨，一襲新內衣也定能增添蜜運情趣，Embry Form最近特別推出無鋼圈舒適系列以及經典高貴蕾絲內衣系列，可會是姊妹的心水之選？前者以高貴浪漫的羽毛蕾絲作素材，加上零束縛感，輕易突出個人曲線。而經典高貴蕾絲系列胸圍以蕾絲界最頂級的Leavers Lace設計，以16,000條紗線仔細編織，令圖案更清晰，自然性感又迷人。文︰Angel

查詢︰2418 8217
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