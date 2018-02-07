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﻿狗仔造型朱古力

2018-02-07 列印
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　　大家正為親友準備新春佳節的賀年糖果吧？為迎接狗年來臨，GODIVA推出以狗仔為圖案的新年朱古力，單是包裝，已見非同凡響，設計以獨特的紅色和金色為包裝主題，配上寓意財富和好運的蘭花，滿載祝福和歡樂。朱古力是可愛狗仔造型，還將優質醇厚的中國茶融入朱古力中，如普洱茶、綠茶等，為頂級朱古力加添新穎元素，送給摯愛夠窩心！

文︰Angel

查詢︰2805 0518
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