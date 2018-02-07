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﻿新春特別版曲奇

2018-02-07 列印
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　　團拜時遇上眾親友送贈同款禮盒，都幾尷尬，所以送賀年糖果，也得講求心思，最好得體之餘又能討大家歡心。心水推介有A La Bakery法式曲奇，曲奇以法國麵粉及牛油製造，口感香脆，牛油味濃郁，兩款新春特別版分別為純曲奇禮盒（$188）及曲奇配蝴蝶酥禮盒（$168），每盒均有兩塊福字形曲奇，寓意福氣滿戴。

文︰Angel

查詢︰2121 1118
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