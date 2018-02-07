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﻿全天候動感耳機科技

2018-02-07 列印
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　　耳機品牌SOUL最近又再出招，說的是Ture Wireless Earphones系列新作X-SHOCK，這款針對運動設計的無線耳機，除了夠輕巧（只重5g），亦支援Siri及Google Assisant，且獲得IPX5防水級別認證，防水防汗功能到位。

　　另外，專用充電盒在滿電狀態下，足夠為無線耳機充電十八次，令總播放時間提升至最高60小時。

文：Travis　售價：$1,199

查詢：2262 1173
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