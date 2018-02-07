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﻿法式鮮花贈愛人

2018-02-07 列印
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　　情人節男士送花給另一半是指定動作，充滿歐陸風格的LA PETITE BALLADE DE SENTEURS，於節日期間就以法國花園鮮花為藍本，配合花藝師的專業手作，設計出六種不同主題的鮮花造型。

　　此外亦有精緻小巧的迷你花盒，如圖中的「Just Say Yes Edition」，以紫色、 紅色庭園玫瑰和小牡丹配上法國MAISON XXII香薰蠟燭，散發清新淡雅的玫瑰香味，令情人節彌漫浪漫氣氛。

文︰Travis　售價：$1,280

查詢：2809 3123
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