﻿大阪和泉 開心食物教學

位處大阪熱鬧城市與關西機場之間的和泉市（Izumi），大家可能比較陌生，不過這趟我便與關西觀光大使Mukoangie的兩位成員Muko（木哥）及Angie（杏子），在市內這家寓教育於娛樂的食物博物館コープ•ラボ（Co-op Lab）玩得非常開心。文、圖：林逸



鳴謝：和泉市政府、Mukoangie事務所



協力：Muko、Angie＠Mukoangie



（www.mukoangie.com）



日本人重視安全教育，不少知識更是自小已開始灌輸，好像這趟我與關西觀光大使Mukoangie的木哥及Angie齊齊到訪的Co-op Lab，便是一家以教導小朋友食物安全知識為主題的特色博物館，不過像我等「大朋友」，在此同樣感到樂趣無窮。



2015年開館的Co-op Lab，透過參觀、學習及體驗三大元素，以深入淺出的有趣手法，向到訪者推廣食物安全意識及介紹食物的概況，由於對象以中、小學生為主，博物館便設計得極為繽紛悅目，也有許多簡單易明的展板及有趣互動設施。



甫踏入該館，便可看到由該館吉祥物番茄妹妹作主角的館內介紹短片，看罷便會進到食物安全區，在此設有互動展板，講解由微生物引致的疾病及食物中毒等情況，也有各種會導致食物敏感的食材介紹，讓人意想不到是館內設有多個實驗室，有真正科研人員在此對食物中的微生物及食品安全作出認識檢查，也會向到訪者簡述他們的發現及食物安全知識，大家更可藉着簡單的問答遊戲，加深對食物安全的了解。



コープ‧ラボ



地址：大阪府和泉市テクノステージ3-1-3



時間：10:00-16:00（逢星期一休館）



網頁：www.izumi.coop/museum/index.html



旅遊記事簿



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持BNO護照或特區護照均可免簽證入境日本。



查詢：2522 1184（日本領事館）







樂桃航空由香港往返大阪關西機場，單程票價730港元起，未連稅項及相關附加費。



網頁：www.flypeach.com/hk







和泉Route Inn酒店雙人房連早餐約850港元起。



地址：大阪府和泉市あゆみ野4-3-30



網頁：www.route-inn.co.jp







由關西機場乘JR關空快速列車約三十分鐘可達和泉府中站。







satomachi-izumi.com



（和泉市觀光網頁）