﻿重過濾抗菌 抽濕淨化二合一

室內晾衣當然方便，但此舉很容易令家中濕度上升，助長霉菌、細菌滋生，以及引致皮膚或呼吸系統過敏等問題。最近有品牌推出抽濕淨化機，除設有獨立乾衣功能外，更有五重淨化抗菌效能，全方位對抗細菌、病毒，讓你可安心在家歎番杯！文：阿卓爸爸 圖：Gary Tsai



產品查詢：Whirlpool/2406 9138



室內晾衣 易長菌



冬季時份，不少家庭會於室內晾衣，容易令家中濕度上升，因而助長霉菌、細菌滋生，更容易引致皮膚或呼吸系統過敏等問題，故抽濕之餘，亦要顧及空氣質素。



很多人在家同時擺放過濾式淨化空氣清新機、抽濕機和暖爐，佔據客廳不少位置，阿卓爸爸的解決辦法是放棄其中一部水濾空氣清新機。各大品牌為節省擺放空間，近年紛紛研發家用抽濕淨化機，集兩種功能於一身，不過設計講求高技術，包括如何擺放HEPA過濾網等，因此可挑選的型號不算多。



備第六感 智能模式



Whirlpool最近發表Puri-Pro抽濕淨化機，設有獨立乾衣功能，能以最高風速連續運作三小時，配合超越九十度的廣角擺動送風系統，廠方指能迅速乾衣之餘，用家又可選擇啟動負離子淨化，減少細菌滋生，避免衣服產生異味。最令阿卓爸爸滿意的是Puri-Pro的多模式抽濕，其中第六感智能模式能因應環境的濕度自動調節合適的風速，個人認為，這功能最重要是省電，節省不少電費。



至於空氣淨化，其過濾網是一體式設計，有五重過濾，分別是第一重納米銀離子過濾網，用來阻隔塵埃、毛髮及抗菌；第二重抗菌塗層，殺滅及抵抗肺炎桿菌、甲型流感H1N1、流感H3N2、腸病毒EV71及禽流感H7N9等病毒；第三重是HEPA過濾網，去除PM2.5懸浮粒子；第四重是活性碳過濾網，形狀有如蜜蜂巢，用作過濾甲醛及異味；第五重則是負離子淨化。五重關卡，可靠兼有效。廠方指出，此機經第三方獨立機構測試，抗菌塗層效能達99.99%，而依據GB/T18801-2008標準進行的測試，活性碳過濾網能過濾甲醛達95.5%，認真靠得住！售價：$4,798（DS241HW）



測試評語 噪音處理出色



購買空氣清新機時要留意，HEPA不是濾網材料，它是一個標準，只要能阻隔0.3微米懸浮微粒就可稱作HEPA濾網，所以不論濾網是紙、不織布或玻璃纖維製成，只要過濾效能符合有關基準，都可以稱為HEPA。但要留意，HEPA濾網會根據美國能源部和European Norm分級別，所以阿卓爸爸採訪時，一定問清楚其級別。Puri-Pro級別為H13，即過濾率達99.95%。



另一值得讚賞之處是噪音處理，開啟睡覺模式時，聲音分貝約為61db，是非常理想的數值，亦由於送風口可雙向調校，在細小房間也可較易使用，不像傳統抽濕機只能向上或向前送風。值得一提的是，於今天（2月9日）指定時間，登入puripro.whirlpool.com.hk填寫和提交表格，並上傳兩張惠而浦抽濕機或空氣淨化機（任何舊型號）的照片，即有機會以震撼價$999購買Puri-Pro抽濕淨化機DS241HW一部，限量二十部，換完即止！



去霉菌專家



DE5205/30是Philips的新設計，它結合抽濕、空氣淨化，更可去除霉菌及PM2.5等致敏原，抽濕量為每日二十五公升，又有VitaShield IPS微護盾空氣淨化系統及特厚43mm的Nano Protect S1 HEPA濾網，配備齊全。



售價：$4,688 查詢：Philips/2619 9663