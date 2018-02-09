﻿新年步步糕陞

年又過年，對於貪吃的人們來說，𢭃利是是其次，吃糕點才是重點吧！這次記者精選了幾款特色糕點跟經典糕點，總有一款合你口味！



創新配搭



新年新氣象，吃糕點更能添氣氛，今年新糕點百花齊放。假如愛吃凍糕，就不要錯過帝京軒推出的燕窩藜麥藍莓糕，上層混合了藍莓醬，下層則由藍莓醬、藜麥及忌廉組成，加上超級食物藜麥跟養顏的燕窩，非常滋補。



香宮每年都帶來驚喜，今次就推出兩款全新甜糕，第一款以補氣的美國花旗參，配合香甜蜂蜜，以及有助減低消化不良及增強抵抗力的無花果，集果香、清甜、甘甜味道於一糕；另一款必定備受愛美的女士們追捧，皆因精選雲南出品的玫瑰糖及雪蓮子，兩款食材均有美顏護膚及提神醒腦功效，前者有助促進新陳代謝，後者則清肝明目，如此滋補，即使多吃也不成問題！



假如你是《那年花開月正圓》的忠實粉絲，必定不會錯過劇中女主角最愛的甑糕！甑糕以古老的甑製作而成，用上糯米、紅棗、提子等材料，口感軟糯，是今年的話題作。



經典口味



雖然每年都有很多千奇百趣的新口味年糕，但經典口味始終穩佔一席，難以代替。



老字號奇華餅家今年推出金華火腿腰果糕，以多款傳統配料如金華火腿及自家製的奇華鮮肉臘腸，配以原粒頂級越南腰果，口感甘香鬆脆且富層次。另外馬蹄糕每天以新鮮製造的蔗汁及蔗糖製成，清甜而不膩，軟滑的糕身加上爽甜的新鮮馬蹄，雙重口感，齒頰留香。



說到經典口味的佼佼者，蘿蔔糕當之無愧！翠園推出的金腿瑤柱蘿蔔糕，將配料全面升級，配以香醇煙韌的金腸及惹味鹹香的瑤柱臘味及蝦米，啖啖足料，滲出蘿蔔條的清甜味。寓意「發財好市」的髮菜蠔豉，是過年必食的意頭菜，帝京酒店甚至將這意頭菜式變奏成賀年糕點，將生曬金蠔切碎後混入髮菜、蝦米及以上湯蒸至軟身的蓮藕粒，層次分明，啖啖鮮味。



a. 唐



地址：元朗屏山唐人新村路1號地舖



b. 香宮



地址：尖沙嘴麼地道64號



九龍香格里拉大酒店地庫1層



c. 帝京軒



地址：太子太子道西193號



帝京酒店三樓



d. 奇華餅家各分店



