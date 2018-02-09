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﻿預覽會直擊 Vantage超跑黑馬

2018-02-09 列印
■當晚展出的樣辦車只短暫留港數天，首批今年第三季交付。
■新車上周在尖沙咀馬哥孛羅香港酒店舉行大型登場活動。
■4公升V8雙Turbo引擎由平治AMG特製。
■座椅皮革及顏色可度身訂造。
■方型軚盤左方內側設有駕駛模式掣。
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　　英國Aston Martin代理上周在港發表全新Vantage，售價為248萬元起，較市場原先估計便宜，矛頭直指平治AMG GT S及保時捷911 GTS，據聞預售反應相當熱烈。文、圖：彭志揚

　　說起三百萬元以下入門超跑，很多人只會想到保時捷911或平治AMG GT，不過Aston Martin全新Vantage今趟定價策略進取，相信不難成為玩家熱選新寵。

　　新車以同廠DB11底盤為基礎，不過超過七成部份為專用新設計。最具話題是引用由平治AMG提供的510ps馬力4公升V8雙Turbo機器，配合ZF八速自動波箱和後驅，0至100km/h需時3.6秒。

　　代理表示首批右軚Vantage可於今年第三季交車，不過由於首年本地配額最多只約20輛，相信供不應求。

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