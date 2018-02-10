﻿情人節熱話 餅藝手作

情人節快到了！想送獨一無二的禮物給另一半？一個Tailor-made蛋糕可能是個好選擇。一於請教餅藝師Stephanie。



文︰Angel



圖︰陳鐵剛



筆者認識Stephanie已有十年，那時她是美容品牌的公關，六年前正式成為餅藝師。以為她只是尋夢去，誰知蛋糕靚得驚人，生意陸續有來，及後以此發展為事業，2012年創立自家品牌Amico Pasticceria，多年來為各大品牌、企業及名人製作蛋糕美點。 「品牌Amico是朋友的意思，當初是想通過自己的作品，將歡樂送給朋友。」Stephanie娓娓道來，「設計是蛋糕的靈魂，來我這裏訂蛋糕的人，都會是想做一個獨一無二的蛋糕，所以這些年來，我未試過重複做同一款蛋糕，即是每位客人所訂的都是只此一個的。」而了解客人需要，就是設計靈感的來源，「例如客人的蛋糕用來慶祝小朋友生日派對的話，我要先了解小朋友的喜好、年齡等，所以即使沒有製作草圖，製成品也一定合乎客人心意。」材料是否同樣重要？「當然非常重要，很多人見到如此漂亮的蛋糕，便會質疑它是否好吃。例如我會選用法國牛油、由美國入口的蛋白粉，就連雜莓也是自己煮製的，好味之餘又要夠健康。」筆者早前就在朋友的Baby Shower 慶祝活動中吃到Stephanie的蛋糕，樣子漂亮不在話下，味道亦佳，蛋糕鬆軟、甜道適中。



品牌主要客源來自婚宴活動、小朋友生日會及公司。知道最近Stephanie為Citibank廣告做了兩個蛋糕，跟大企業合作，可發揮個人創意嗎？「商業用的蛋糕在設計方面有框框，但亦不代表沒有發揮機會，我可以在框框裏創作，同樣可以很開心。」



情人節將到，也多了客人訂做蛋糕及餅藝，令筆者想起了久未相約的Stephanie，她在數天內構思了以俄羅斯娃娃做主題的情人節糕，樣子可愛，叫人驚喜萬分。 將歡樂送給朋友這信念，的確很有意思呢！







facebook查詢：



amicopasticceria