﻿新春吉祥 手作紙羨鴛鴦

過年講求喜慶意頭，來自哥倫比亞的紙雕藝術 家Diana Beltran Herrera最近就在海港城LCX開設作品展，當中更特別製作的一對吉祥紙鴛鴦，為慶祝即將來臨的農曆新年！文：Ki 圖：黃頌偉



細看Diana的雀鳥紙雕作品，由羽毛精細度、雀眼神髓，到飛行姿態，幾可亂真。自小喜愛雀鳥的她，從事紙雕藝術工作其實只短短七年，但「功力」卻很成熟，去年她的作品更獲Topp Kreativ及其團隊選為令人「WOW！」的藝術創作，載列於2017年出版的《Creative Extremes》中。



是次來港，Diana不但帶來十四組紙雕展品，更入鄉隨俗，特別為慶賀農曆新年而創作極富中式味道的作品──《Asian Garden》立體紙雕組畫，而且用上寓意喜慶吉祥的鴛鴦作為主角，她說：「每隻鴛鴦製作都用上了三星期以上的時間，更合共以超過四千條手製紙羽毛拼製而成！」由於鴛鴦色彩豐富，所以製作過程比較複雜，光是三十厘米長的雄性鴛鴦，已用了多達二十五種顏色，更要以全人手上色，才能製作到層次分明的羽毛實感，而為配合中式風格，陳設背景分別用上牡丹、桃花及荷葉，令這雙戲水鴛鴦成為場中的亮點！



修補人與自然關係



說到創作其中一個意義，Diana希望利用簡單的工具和素材，修補人與自然的關係，拉近彼此距離，是故除了重頭作《Asian Garden》，今次展覽場內也可找到Diana家鄉、來自美洲大陸的珍貴鳥類，這些品種即使在大自然亦難得一見，如今就可近距離欣賞，就如全球野生數量曾跌至十五隻的長冠八哥、瀕危的黑枕黃鸝、「活寶石」王風鳥等；另外，文學作品常見的家燕、深情的黃領情侶鸚鵡、花蜜作食物的輝紫耳蜂鳥，以及蒼背山雀都可在展覽中細賞。



一場來到，記者把握機會請Diana一展身手，即席示範。「每根羽毛的形態大小，都對造型有很大影響，至於最難拿揑的地方，就是嘴和眼。」若想深入了解Diana的製作紙雕過程，場內亦會播放關於她創作歷程的紀錄片，大家就可更了解鳥兒們由零開始的製作經過。



《鳥語花香》紙雕藝術展



日期：即日至3月2日（五）



地址：尖沙嘴海運大廈LCX3樓



查詢：www.lcx.com.hk