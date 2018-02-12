﻿M4/3旗艦升格 極速連拍

近期Panasonic在M4/3無反相機市場動作多多，那邊廂剛發佈輕便自拍新作GF10，這邊廂新旗艦LUMIX G9亦正式抵港，挾高達20fps追焦連拍速度，一躍成為同級連拍最快機款，攝力提升之餘，為配合專業形象，廠商首度在機頂加入LCD顯示屏，同時裝有120Hz的電子觀景器，加上6.5級防震、雙SD卡槽等配置，還有80.5MP超高解像度模式，由機身操控到拍攝表現，都足以媲美單反大機。



背光LCD一覽資訊



繼主攻拍片的LUMIX GH5後， Panasonic事隔數月隨即帶來另一M4/3旗艦級相機LUMIX G9，賣點不只是連拍速度大幅提升那麼簡單。乍看新作外形，機身設計頗有單反大機的感覺，實際握在手中，操作手感也着實專業，除了機頂那雙層設計的Mode Dial，還找到同廠M4/3相機首見的大型LCD顯示屏，光圈、快門、ISO、EV等重要參數設定悉數列出，加上背光燈顯示，拍攝時毋須看着LCD芒或電子觀景器，即可快速進行調校。



說起觀景器，LUMIX G9所用的LVF用上高對比度的OLED面板，解像度達368萬像素，不過特別之處是畫面更新率提升至120Hz，如此高速反應，取景時影像固然流暢，即使高速Burst時也不會出現黑畫面（Blackout）的情況。此外，在這台防塵防水滴的鎂金合機身上，還有首度兼容UHS-II記憶卡的雙SD卡插槽，加上可使用兩枚電池的專用直度手柄，機身操作確實夠專業。



20fps追焦連拍



話說回來，G9配備跟GH5同一顆2,030萬像素、去低通濾鏡的Live MOS感光元件，配合Venus Engine影像處理器、電子快門，以及整合Depth From Defocus技術的自動對焦技術，不但帶來0.04秒高速AF對焦，同時將連拍速度提升至60fps（單次對焦）及20fps（連續對焦），相比GH5的12fps連續對焦，速度確實提升不少，面對動態場景都可以成功捕捉精采畫面。



除了先拍攝後對焦、6K/4K相片等模式，G9還加入了全新的高解像度模式，一如其他對手配備的像素移位，通過感光元件的移動連續拍攝8張影像，繼而合成一張80.5MP超高像素（解像度10,368×7,776）的JPEG/RAW相片。



值得一提的是，廠商進一步改善了G9的五軸機身及影像雙重防震系統，防震效果相當於6.5級快門補償，相比同級對手的5.5級，防震表現又勝一仗。不獨相機，Panasonic的M4/3鏡頭陣容亦有加強，同步推出遠攝定焦鏡Leica DG Elmarit 200mm F2.8 Power O.I.S（型號H-ES200），採用13組15塊鏡片構造，當中包括兩塊UED鏡片，鏡身同樣用上防塵防水滴設計，由於這支大炮焦距相當於35mm相機的400mm，用作「打雀」一類生態拍攝也不成問題。



LUMIX G9



感光元件：2,030萬像素Live MOS



鏡頭接環：M4/3



觀景器：OLED



熒幕：3吋觸控LCD



儲存媒體：SD/SDHC/SDXC（雙卡槽）



體積/重量：36.9×97.3×91.6mm/586g



售價：$14,800（淨機身）