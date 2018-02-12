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﻿6吋全熒幕四鏡迎新

2018-02-12 列印
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　　近期主力開拓中、低階手機市場的Sugar，趕在新年前夕推出了一款話題新作S11，賣點不是6吋FHD+全熒幕，又或機側鑲有Swarovski人工寶石的自定功能按鍵，而是前後皆有雙鏡頭，一機多達四個鏡頭，分別是前置的20MP+8MP，以及後置的16MP+8MP，無論影人或自拍，均可以實時玩背景虛化，又或切換至120度超廣角模式取景，影拍花臣多多。規格方面，S11繼續用上S450處理器，內置4GB RAM及64GB ROM，運行Android 7.1平台及支援QC 3.0快速充電。文、圖：B1807　售價：$2,598

查詢：2811 1333

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