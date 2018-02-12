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﻿藍牙享樂優惠成雙

2018-02-12 列印
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　　新年講意頭，好事當然要成雙，估不到連添置無線音響也不例外，好像Bose就趁着節日推出成雙成對優惠，由即日（2月12日）至2月22日（四），只要同時購買兩隻QuietComfort 35 II或SoundSport Pulse藍牙耳機，又或成對入手SoundTouch 30或SoundLink Revolve無線喇叭，統統享有九折以上優惠，當中SoundTouch 30更慳逾千元，一隻送人，一隻送給自己，可謂皆大歡喜。此外，推廣期間一次購入兩件或以上產品，金額又滿$5,400或以上，還可以即減$400或更多。文：B1807

查詢：2123 9000

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