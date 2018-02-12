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﻿Xbox套裝送Game加手掣

2018-02-12 列印
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　　Game迷又有藉口換機過新年了，事關Xbox剛推出了賀年優惠，由即日（2月12日）至2月28日（三），凡於特約經銷商入手Xbox One S 500GB主機套裝，除了即送話題勁作《PlayerUnknown's BattleGrounds》，還可以免費獲得Xbox One無線手掣，好讓節日期間招呼親友玩個痛快。值得一提的是，若選購《Assassin's Creed Origins》、《Middle Earth Shadow of War》、《Forza Horizon 3 Hot Wheels》等指定Xbox One S套裝，還會附送1個月或3個月的Xbox Game Pass會籍。文：B1807　售價：$2,180

查詢：2388 9600
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