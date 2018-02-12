﻿矜貴賀年菜

臨近過年，是時候為家人準備一頓豐富的團年飯，齊齊大飽口福。坊間不少中菜食府應節推出特色賀年菜，好像皇御園，就以上乘的山珍海味炮製多款傳統手工粵饌；唐人館有寓意包羅萬有的錦繡金絲鮑魚撈起，以及多款賀年特色點心，最適合想飲茶大歎一盅兩件的朋友。



文：甘偉丁 圖：受訪餐廳提供



賀年菜最重要講求意頭，唐人館便推出寓意包羅萬有的錦鏽金絲鮑魚撈起，以十多款矜貴食材如燕窩、鮑魚絲、海參絲、雞胸肉絲、煙鴨胸絲、酸薑絲、芋絲、雲吞皮絲、甘筍絲及腰果等，配上自家調製的撈起醬汁，味道清新開胃。想愈撈愈旺，當然應一邊撈起一邊互相祝福，大講意頭喜慶語句！此外新春飲茶也是不少家庭指定動作，餐廳便同時提供多款特色賀年點心，如以日本蘿蔔製成的瑤柱日本大根蘿蔔糕，配上名人林建岳最愛的澳門臘腸及臘肉烹調。推介每日新鮮即製的發財燒賣，採用新鮮豬肉及原隻大蝦炮製，配上過年必食的髮菜，以上湯煮過，份外入味。甜點則有唐人館自創的鬆脆馬蹄條，選用脆米網代替脆漿包裹馬蹄糕條，入口清甜不油膩，多吃幾口也不怕。



名廚巧手粵饌



位於九龍灣的皇御園，向來深受老饗歡迎，皆因行政總廚曾超烈師傅是信心保證。今次就以矜貴的山珍海味炮製兩款團年春茗盛宴，包羅多道寓意吉祥的菜式，如財源匯聚宴（$13,980/12位用）有「包羅萬有」（蠔皇原隻五頭南非鮑魚伴柚皮遼參）及「紫氣東來」（清蒸大海東星斑）等，前者尤其考功夫，需要預先將柚皮及遼參浸發約24小時，再將原隻五頭南非鮑魚與排骨、金華火腿皮等放入鑊中以慢火燜煮直至入味，製作需時且過程繁複。另一款五福臨門宴（$11,880/12位用），同樣用上多款珍貴食材，當中以龍馬精神（雪地藏龍）賣相最精緻，將虎蝦製成蝦球，放在蛋白上並以上湯製成芡汁，加上金華火腿粒及葱粒作點綴，蝦肉彈牙且鮮味十足，與嫩滑蛋白味道匹配。



A.唐人館



地址： 中環皇后大道中15號置地廣場



中庭4樓411-413號店



查詢： 2522 2148







B.皇御園



地址： 九龍灣啟祥道17號



高銀金融國際中心1樓



查詢： 3188 2153