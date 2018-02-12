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﻿春日果香下午茶

2018-02-12 列印
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　　春季是各國莓果的當造期，香港銅鑼灣皇冠假日酒店Club@28推出的全新Berrylicious春日果香下午茶（見圖），就以大熱的韓國士多啤梨、香甜的美國士多啤梨及營養豐富的黑莓，製作多款鹹甜美點，還有兩款以士多啤梨調製的特飲。

　　甜點推介以各款莓果製成的黑莓慕絲馬卡龍、士多啤梨慕絲蛋糕、美國士多啤梨拿破崙餅，以及白朱古力韓國士多啤梨布甸伴雲呢拿汁；鹹點包括焗芝士帶子酥盒及鮮蝦牛油果沙律迷你竹炭包。供應日期由即日（2月12日）至4月30日，下午二時三十分至五時，星期一至五$418/兩位，星期六、日及公眾假期$448/兩位。

地址：銅鑼灣禮頓道8號香港銅鑼灣皇冠假日酒店28樓

查詢：3980 3300
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