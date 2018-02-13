﻿電影拍攝名城 杜布羅夫尼克

克羅地亞世界遺產名城杜布羅夫尼克（Dubrovnik），有「亞得里亞海明珠」美譽，向以藍寶石般的優美水色為人樂道。城中的米白色石砌街巷及紅瓦房子固然古意盎然，登上城牆遠眺山崖堡壘，更覺氣勢磅礴，難怪能吸引電影《星球大戰》及美劇《權力遊戲》在當地取景拍攝！文、圖：韋利



鳴謝：土耳其航空



世界遺產 飽歷戰火洗禮



猶記得抵達當晚，從滿有文藝復興色彩的東城門Ploca Gate徒步進到已亮燈的古城，感覺立時如置身古老時空一樣，只見泛黃燈光下的沙岩城牆及大理石街巷，實在美得令人驚艷。當我翌日早上重臨，悠閒古意依然不減，不論是有綠銅人負責敲鐘的高聳鐘樓、廣場上掛着旗幟的奧蘭多石像、氣派十足的Stradun大街、滿城的紅瓦樓房，以及哥德式及巴洛克式的教堂與修道院建築，悉數洋溢典雅氣息，加上環城而建的堅厚圍牆，氣勢更磅礴，若非舊港口泊滿豪華遊艇而非戰船，還以為回到繁華的中古年代！



如斯美景不僅吸引遊人來訪，更成為電影及電視劇的拍攝地，好像《星球大戰》及美劇《權力遊戲》（Game of Throne）均曾在此取景，難得是不論古代或科幻戲碼，均絕無違和感覺。現在遊客在此，除能重遊拍攝景點朝聖，更可鑽進街巷中的小店，購買上述劇目的主題精品呢！



原來上世紀九十年代，克羅地亞宣佈脫離南斯拉夫獨立後，隨即遭到塞爾維亞的攻擊，杜布羅夫尼克雖是世界文化遺產，仍然飽受海、陸、空三方進襲，當時僅五歲的Ana便經歷過三個月藏身地庫的不見天日日子，幸好杜布羅夫尼克雖曾經歷無情炮火洗禮，城內建築仍然大致保存完好，近年經過聯合國協助復修後，漂亮面貌也見回復舊觀！



登上城牆眺望壯麗風光



現在的杜布羅夫尼克，已是遊人嚮往的度假勝地，可是不說不知，這裏昔日曾是個沿海強國，舊稱拉古沙（Ragusa）的國度，在十四世紀至十六世紀時曾經富甲一方，勢力足可與阿得里亞海對岸的威尼斯相比，而其堅固的城壘，更要到十九世紀初才被拿破崙攻陷。事實上，建於十三世紀至十六世紀的城牆確如銅牆鐵壁，環繞全城的城牆，個別部份不但高逾二十五米，厚度更有六米之多，對三面環海、背有靠山的古城來說，確是牢固屏障。



遊人現在除會由西面的皮勒城門（Pile Gate）及東面的普洛查城門（Ploca Gate）進城遊覽，登上城牆環城遊覽更是指定動作。從皮勒城門拾級而上，沿着兩公里的城牆漫步，個多小時的路程，不但可居高臨下眺望全城的紅瓦樓房及古老建築，更可將壯麗的山崖堡壘景色盡收眼底，特別是黃昏時影照出的金黃色彩，與湛藍海洋互相映襯，景色更是動人！另欲極目俯瞰，還可乘坐纜車登山，要不是到訪的兩天都遇上強風，纜車停駛，定能得見更壯麗的景色！



濱海酒店 格調豪華瑰麗



作為海岸度假名城，杜布羅夫尼克當然建有不少高級度假酒店，濱臨海灘的Hotel Excelsior Dubrovnik，便是箇中的頂級住宿。



這家原為百年皇室別墅的豪華酒店，接待過許多名人貴族，包括英女皇及影星伊利沙伯泰萊也曾在此作客，酒店去年初才經過全面翻新，保留瑰麗氣派之餘，也變得更見時尚。在此下榻，能遠眺古城外觀固然最為人喜愛，酒店的豪華設施也是同樣吸引，好像酒店內的Senses及Prora等多家高級餐廳，便提供極精緻的美酒佳餚，另外偌大的水療中心，更有海水泳池、按摩浴池、羅馬浴及土耳其浴設施，在此度假實在寫意，雖說夏季時酒店價格不菲，不過我們冬季前來，卻可以相宜價錢享受寫意體驗！



Hotel Excelsior Dubrovnik



地址：Frana Supila 12, Dubrovnik



電話：385 20 353 000



網頁：www.adriaticluxuryhotels.com/hotel-excelsior-dubrovnik



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照到克羅地亞均免簽證。



查詢：2528 4975（克羅地亞領事館）







土耳其航空由香港經伊斯坦堡前往杜布羅夫尼克，經濟客位票價由3,390港元起，商務客位票價由27,000港元起，未連稅項及附加費。



網頁：www.thy.com.hk



杜布羅夫尼克Excelsior Hotel，每晚房價由150歐羅（約1400港元）起。



地址：Frana Supila 12, Dubrovnik



網頁：www.adriaticluxuryhotels.com







www.tzdubrovnik.hr



（杜布羅夫尼克旅遊局網頁）







註︰所有商品價格僅作參考，



以商戶最新公佈為準。